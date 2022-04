Comment dépister la leucémie, quelle est sa prise en charge ?

Cette maladie que l'on appelle aussi cancer du sang prend naissance au niveau des cellules-souches sanguines.

La leucémie est une maladie qui se définit par la production d’un grand nombre de globules blancs immatures. Ces derniers, s’ils quittent la moelle osseuse et circulent dans le sang, sont en mesure de toucher tous les organes. On parle parfois de cancer du sang et il existe plusieurs types de leucémies.

Les différents types de leucémies

Selon la nature des cellules-souches concernées

Il faut distinguer :

La leucémie lymphoïde (ou lymphoblastique) qui se caractérise par des cellules-souches lymphoïdes anormales ;

et la leucémie myéloïde (ou myéloblastique) qui découle de cellules-souches myéloïdes anormales.

Selon le caractère aigu ou chronique

La leucémie chronique présente une évolution clinique lente, à l’échelle de plusieurs années. Elle se définit par la prolifération ou l’accumulation de cellules provenant de la moelle osseuse, à un stade avancé de leur différenciation en globules sanguins.

La forme aiguë évolue plus vite, et se caractérise par la multiplication de cellules bloquées à un stade précoce de leur différenciation, et ce dans la moelle osseuse voire dans le sang.

Ainsi, on peut distinguer :

la leucémie aigüe lymphoblastique (LAL) ;

la leucémie aigüe myéloblastique (LAM) ;

la leucémie lymphoïde chronique (LLC) ;

la leucémie myéloïde chronique (LMC).

Leucémie : les symptômes

Le type de leucémie fera varier les signes :

Leucémies aigües

Elle survient brutalement et donne lieu généralement à :

un état général qui se dégrade vite ;

une anémie à l’origine d’une pâleur, essoufflement, fatigue et un rythme cardiaque qui augmente ;

une baisse de la présence de plaquettes causant saignements, hématomes ;

moins de globules blancs matures, ce qui accroit le risque infectieux.

Leucémies chroniques

Comme elle évolue lentement, elle peut rester longtemps asymptomatique même si certaines personnes peuvent voir le volume de leur rate augmenter. Fatigue et infections à répétition peuvent aussi être observées.

Prise en charge d’une leucémie

Le traitement est en grande partie basé sur la chimiothérapie.

Leucémies aigües (LAL et LAM)

Deux chimiothérapies, l’une après l’autre, vont intervenir généralement :

chimiothérapie d’induction pour vaincre les cellules anormales de la moelle épinière et du sang ;

chimiothérapie de consolidation pour prévenir une rechute.

Une greffe de moelle peut être envisagée.

Leucémies chroniques

En ce qui concerne la LMC, les traitements médicamenteux actuels sont efficaces et permettent aux patients de vivre une vie presque normale.

Quant à la leucémie lymphoïde chronique (LMC), une simple surveillance médicale peut suffire sauf évolution défavorable. Une greffe de moelle osseuse ou de cellules souches peut parfois être à l’étude.