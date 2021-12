Comment effectuer l’entretien d’une cigarette électronique ?

La cigarette électronique est un outil qui est utilisé au quotidien. Cependant, à cause de la pollution, des poussières ainsi que de la saleté, certains dysfonctionnements peuvent apparaître sur ce dispositif.

Afin de les prévenir, il sera indispensable d’adopter certains réflexes. Cet article vous conseille sur la meilleure manière d’entretenir votre cigarette électronique.

Entretenir la cigarette électronique par le nettoyage du drip tip

En contact direct avec vos lèvres, le drip tip est un nid à bactéries. Mais en plus de cela, il est souvent exposé à l’air libre. Ce qui entraîne l’apparition de crasse. Un drip tip peut se présenter en plusieurs matières. Parmi les plus répandu, on retrouve :

Plastique

Deltin

Résine

Pyrex

Inox

Mais, de manière générale, ils sont tous conçus pour pouvoir les dissocier du clearomiseur. Pour les nettoyer, il est conseillé d’utiliser de l’eau froide, pour éviter d’endommager les joints. Ainsi vous pouvez les tremper durant un petit laps de temps. Et enfin, les laisser sécher à l’air libre.

L’entretien de la cigarette électronique à travers le nettoyage de ses compartiment

Une cigarette électronique est composé de :

Un réservoir

Une base

Une résistance

Une batterie

L’ensemble de ses éléments peuvent être nettoyé à l’eau, sauf pour la batterie. De manière générale, il est conseillé de procéder à leur entretien au moins une fois par semaine. Dans le cas de la résistance, il faut savoir qu’elle n’est majoritairement plus utilisable au-delà de trois semaines. Face à cela, malgré son nettoyage, il sera nécessaire de la remplacer. Car, elle contient un coton qui va se dégrader, lorsqu’il sera en contact avec l’eau.

Pour ce qui est de l’entretien de la batterie, l’utilisation de l’eau engendrera un court circuit. Face à cela, il est possible d’utiliser des lingettes. Le nettoyage de la batterie est important. Car, les poussières qui se logent dans ses diverses connexions peuvent interrompre le contact entre le clearomiseur et la batterie.

Pour conclure, le stockage de la cigarette électronique doit être hermétique. Pour minimiser au maximum son contact avec la saleté et la protéger des chocs.