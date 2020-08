Comment éloigner les guêpes naturellement ?

Ces insectes hyménoptères sont experts pour vous déranger pendant le jardinage, le repas ou même pendant votre séance de bronzage. Voici cinq astuces pour les éloigner le plus naturellement possible !

Les guêpes sont de vrais fléaux surtout quand les températures comment à augmenter pendant la journée. En plus de ça, elles viennent toujours quand elles sentent de la nourriture dehors. Vous passez de bons moments et là c’est le drame, elle vous pique. C’est d’ailleurs l’ennemie numéro de la population mondiale pendant l’été. Venez découvrir cinq astuces qui pourront éventuellement sauver votre journée.

Le marc de café brulé

Vous êtes à la maison ? Vous avez une source de chaleur près de vous (un barbecue ou un four) ? Dans ce cas, prenez au mieux du papier d’aluminium (ou quelque chose qui résiste au feu) afin d’étaler du marc de café ou café moulu. Vous devrez positionner la feuille d’aluminium afin que le marc commence à bruler. Ce procédé créer une fumée qui éloigne efficacement les guêpes. Cette méthode est conseillée par les grand-mères et testée et approuvée par nous !

Les clous de girofle

L’odeur qui émane de cette épice est un répulsif très puissant pour éloigner les guêpes. Pour faire au mieux, placer les clous de girofle dans un fruit et les disposer dans les endroits où vous voyez les guêpes.

Des bouteilles tueuses !

Ce n’est pas une blague, des bouteilles agrémentées d’un produit sucré permettent de ne plus être importuné par les guêpes. Pour ce faire, prenez une bouteille en plastique en la coupant en deux à l’horizontale. Par la suite, versez à l’intérieur du sirop ou un liquide sucré. Agrémentez-le d’un peu de viande ou de gras. Pour fini, placez la partie goulot à l’envers et laissez cette potion magique agir. Le sucré collera les ailes ainsi, elles tomberont dans le sirop dans lequel elles se noieront.

Les plants de tomates

Vous pouvez prendre un plant de tomate et le poser sur la table. L’odeur dégagée par le plant n’est pas très agréable pour ces calomnies.

De la lavande en huile essentielle

Prenez un diffuseur d’huile essentielle et placez-le à l’endroit souhaité. L’huile essentielle de lavande fera fuir les guêpes grâce à l’odeur. Cependant, nous vous mettons en garde sur cette pratique. Les femmes enceintes ou les enfants peuvent mal réagir face aux huiles essentielles.