Comment enlever le tartre des dents ?

Il est conseillé de consulter votre dentiste une fois par année pour retirer le tartre de vos dents. C’est une excellente occasion d’évaluer son état de santé dentaire.

Dans de rares cas, il est nécessaire de faire une mise à l’échelle plus profonde derrière les gencives pour prévenir certaines maladies.

Qu’est-ce que le calcul dentaire exactement?

Le tartre est une accumulation calcifiée de plaque dentaire, constituée de dépôts de nourriture et de germes qui calcifient lorsqu’ils ne sont pas éliminés. “Tout le monde produit du tartre à un rythme différent en fonction de facteurs tels que la salive ou l’hygiène dentaire”, explique le Dr. Jérémy Amzalag, dentiste parisien et co-auteur de l’encyclopédie Médico. Dental Capitaldents.com. En 24 heures, la plaque dentaire se forme. S’il n’est pas enlevé efficacement par brossage, il se calcifie et se transforme en tartre après quelques jours.”

D’où vient le tartre sur les dents ?

Café, aliments trop acides, cigarettes, salive acide. Tous ces facteurs peuvent contribuer à l’accumulation de tartre sur vos dents. Le tartre, à des niveaux excessifs, crée une mauvaise haleine et peut causer une irritation des gencives. Dans ce scénario, une visite chez le dentiste est nécessaire. Il existe des techniques efficaces de détartrage naturel des dents sur une base régulière pour éviter que le tartre ne pousse.

Comment peux-tu avoir du tartre de tes dents ?

Contrairement à la plaque, le tartre ne peut pas être éliminé par brossage; il doit plutôt être enlevé par votre dentiste. Il est essentiel de consulter votre dentiste tous les six à douze mois pour faire examiner et nettoyer vos dents.

Lors de votre consultation, et si nécessaire, votre dentiste sera en mesure d’enlever le tartre de vos dents à l’aide d’ultrasons, ce qui est l’approche la plus habituelle, ou manuellement, en raclant avec un instrument spécifique.

Cependant, la meilleure façon de traiter le tartre consiste à l’empêcher de se former en éliminant la plaque à mesure qu’elle se forme, pour ce faire, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire, par exemple :

nettoyer vos dents après chaque repas quotidiennement pour éviter l’accumulation de tartre ;

jets d’eau puissants pour éliminer le tartre ;

; bicarbonate de soude et citron pour détartrer naturellement les dents.