Comment fabriquer chez soi un shampoing solide sans tensioactif?

Que vous soyez un adepte des produits bios et du fait maison ou que vous soyez un écologique actif favorisant le concept du zéro déchet, il est désormais possible de fabriquer même votre shampoing chez vous sans utiliser un quelconque produit chimique nocif pour votre santé et pour la planète.

Ainsi, le shampoing solide sans tensioactif est la réponse idéale pour avoir des cheveux propres et éclatants de santé de la façon la plus économique et la plus écologique qui soit. Dans quel but privilégier ce type de shampoing et comment le fabriquer? Réponse dans ce qui suit!

Comment est fabriqué un shampoing solide sans tensioactif?

Généralement, les recettes de shampoing solide qu’on retrouve sur le net contiennent toutes un tensioactif que l’on nomme Sodium Cocoyl Isethionate et qui se trouve être un dérivé de l’huile de coco. Et bien que ce ne soit pas aussi dangereux ou nocif, quelques personnes ont bien du mal à le supporter et préfèrent utiliser des produits ne contenant aucun agent de surface. La recette de base utilisée pour la fabrication de ce type de shampoing est très souvent la même, à un détail prêt. En effet, il existe quelques produits qui sont ajoutés et d’autres qui sont retirés afin d’obtenir un résultat idéal selon le type de cheveux pour lequel le produit se destine. En général, les ingrédients de base qu’on utilise pour obtenir un shampoing solide dans tensioactif sont les suivants:

Des huiles végétales

Des huiles essentielles

Des poudres végétales

Un hydrolat

Pourquoi utiliser un shampoing solide sans tensioactif?

Plusieurs raison peuvent vous inciter à utiliser ce genre de produits et l’on cite:

Réduire ses déchets

Prendre soin de sa chevelure

Eviter les produits toxiques

Se simplifier la vie

Dans le cas de la femme enceinte ou qui allaite, il est conseillé d’éviter utilisation des huiles essentielles. Toutefois, soyez sûr que cela n’altère en rien l’efficacité du produit obtenu.