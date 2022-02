Comment faire grossir un malinois ?

Vous avez récemment remarqué que votre malinois a particulièrement maigri et cela vous inquiète. Il y a plusieurs choses que vous pouvez mettre en place afin d’aider votre chien à prendre du poids.

Pourquoi mon malinois a maigri ?

La première chose à faire est de comprendre l’origine de la perte du poids de votre malinois. Il se peut qu’il ait maigrie car il est malade. Faites alors attention à d’autres symptômes comme la perte d’énergie, la perte d’une grande quantité de poils, trop dormir ou des saignements aux gencives. Si vous constatez ce genre de signes cliniques, on vous conseille fortement d’appeler votre vétérinaire afin qu’il ausculte votre chiens et s’assure qu’il n’y ait aucun problème de santé.

Si ce n’est pas un problème de santé, il peut y avoir d’autres raisons à ce que votre chien refuse de manger. Cela peut être à cause de la chaleur ou bien la nourriture ne lui plait pas. Il y a certaines astuces à mettre en place afin que votre malinois mange plus et grossisse.

Que faire pour que mon malinois grossisse ?

Vous voulez redonner de l’appétit à votre malinois, voici donc quelques conseils pour qu’il prenne du poids :

Comparez les ratios des différents nutriments dans la nourriture de votre chien ;

Changez la marque de croquette ou pâté de votre chien ;

Alternez, ou mélangez, entre nourriture industrielle et fait maison ;

Proposez à votre malinois une alimentation riche en énergie et vitamines ;

Passez de nourriture sèche à humide (et vice-versa) ;

Ajoutez des vitamines dans la nourriture de votre chien.

On vous conseille d’appliquer ces astuces une par une, et pas toutes à la fois. Ainsi, vous saurez ce qui n’allait pas avec le régime alimentaire de votre malinois. Vous devez évaluer le poids actuel de votre chien et le comparer au poids idéal d’un malinois de son âge. Parlez-en à votre vétérinaire, il se peut que vous pensiez que votre chien est trop maigre mais enfaite non.