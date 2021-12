Comment fluidifier votre sang naturellement ?

Avoir une circulation sanguine fluide présente un avantage et des bienfaits considérables pour l’organisme humain. En effet, cette fluidification permet un système cardiovasculaire sain, mais également un système veineux en pleine santé.

Vous pourrez garder ou renforcer cette fluidité sanguine en adoptant quelques comportements quotidiens ou encore des habitudes qui viendront agir comme des anticoagulants naturels dans votre organisme. Dans l’article qui va suivre nous allons justement parler de toutes ces astuces qui viendront jouer le rôle de fluidifiants sanguins et qui vous aideront efficacement à conserver une bonne circulation sanguine.

Privilégiez une alimentation adéquate pour une meilleure fluidité sanguine

En effet, vous pourrez fluidifier votre sang en privilégiant la consommation de quelques aliments qui seront principalement riches :

des acides gras Oméga 3 ;

des vitamines et minéraux ;

des antioxydants naturels.

En ce qui concerne les acides gras comme les Omégas 3 ou les Omégas 6, vous pourrez les retrouver dans votre consommation de poisson ou dans quelques huiles végétales. Pour ce qui est des vitamines et minéraux, il faudra tabler sur des aliments qui seront riches : en zinc, sélénium, vitamine C et de la vitamine E, ces vitamines pourront également être prises en compléments alimentaires surtout dans le cas où vous souffrez de carence.

Et enfin pour pouvoir faire le plein d’antioxydants naturels, il faut vous réorienter vers des fruits de type flavonols comme les myrtilles, les mûres et le cassis. Il faudra donc diversifier vos menus et savoir intégrer tous les éléments précités pour pouvoir profiter de leurs bienfaits anticoagulants.

Privilégiez une activité sportive pour aider votre fluidité sanguine

Beaucoup de médecins le recommandent, il faudra être actif et adopter une activité sportive régulière puisque celle-ci permettra une circulation sanguine optimale et représente un anticoagulant efficace. En effet, en faisant de l’exercice, vous incitez votre corps à bouger et ainsi accélérer la fonction de votre appareil cardiovasculaire et le pousser à pomper plus vite le sang tout le long de votre corps. Ceci s’accompagne par la dilatation de vos veines qui seront prêtes à accueillir une plus grande quantité de sang, mais également de le faire circuler plus vite.