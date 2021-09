Comment fonction l’absorption de nicotine entre cigarette et cigarette électronique ?

Au premier abord, il est bien connu que l’absorption de nicotine est beaucoup moins importante pour une cigarette électronique que pour une cigarette classique.

Alors si vous êtes un consommateur de tabac et que vous voulez switcher vers la cigarette électronique, ou que vous voulez arrêter la cigarette en utilisant la vapoteuse. Sachez que tout est une question d’absorption de nicotine et de dosage dans cet appareil, et justement notre article va vous expliquer tout ce système d’absorption dans une cigarette électronique.

Comprendre le système d’absorption de nicotine d’une cigarette électronique

Pour mieux illustrer ce processus d’absorption, nous allons comparer le taux d’absorption d’une vapoteuse à celle d’une cigarette. Ces données sont la résultante d’une étude effectuée par des spécialistes. Ces scientifiques ont réuni deux types de fumeurs :

des consommateurs de cigarette classique ;

des consommateurs de la vape.

Après observations et analyses, les chercheurs ont déduit qu’en l’espace d’une période de 5 minutes, un fumeur de cigarette absorbe un taux de nicotine qui passe de 2,10 ng/ml à 18,80 ng/ml. Lorsqu’ils viennent à comparer ces taux et cette période d’absorption avec une cigarette électronique, ils constatent que le taux de 18,80 ng/ml n’est atteint qu’après 35 minutes de consommation d’une cigarette “nouvelle génération”, pour ce qui est de la cigarette “électronique de première génération” ce taux de nicotine n’est absorbé qu’après plus de 60 minutes d’utilisation.

Les bienfaits du système d’absorption nicotine des cigarettes électroniques sur la santé

C’est une évidence flagrante, opter pour une cigarette électronique permet une absorption de nicotine qui sera beaucoup moins importante. Quel que soit le dosage de nicotine que contient votre e-liquide, celui-ci ne va pas être ingurgité dans votre organisme à la même vitesse que lorsque vous fumez une cigarette. C’est pour cette raison que la vapoteuse représente de nos jours la meilleure alternative qui vous permettra de vous débarrasser de votre addiction à la cigarette en diminuant progressivement votre dosage de nicotine, et ainsi améliorer l’état de vos poumons.