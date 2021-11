Comment fonctionne le mélange des âges dans la pédagogie Montessori ?

Dans une école Montessori, les classes sont décloisonnées. Pour quelle raison et quels bénéfices pour les enfants ?

Le mélange des âges est une caractéristique propre à la pédagogie développée par Maria Montessori au début du siècle dernier.

Contrairement à la répartition dans une école publique traditionnelle, la scolarité des enfants n’est pas construite autour de classes de niveaux (CP, CE1…) mais autour de groupes d’âges.

Montessori : La répartition des groupes

Généralement, les groupes sont ainsi répartis :

de 2 à 3 ans (le jardin d’enfants),

de 3 à 6 ans (la maison d’enfants ou école maternelle Montessori),

de 6 à 9 ans et de 9 à 12 ans (la classe élémentaire ou école primaire),

et de 12 à 15 ans (le collège Montessori).

Une entraide naturelle née du mélange

Quand les plus jeunes arrivent dans un endroit quel les plus grands occupent déjà, les premiers se sentent stimulés. Quant aux plus “anciens”, qui se sentent proches des plus petits, ils peuvent repérer leurs besoins et entrer en contact.

Et, l’aide apportée à un “petit” permet au plus grand de constater le chemin qui l’a conduit jusqu’ici, tout en faisant montre de ses capacités à être en société, et de développer son côté altruiste. De leur côté, les plus petits prendront facilement exemple sur leurs aînés, par mimétisme.

Emulation, lien social, privilège de la solidarité sur la compétition,… Sont parmi les principaux bénéfices de ce mélange des âges. Mais ce n’est pas tout, car nous parlons bien toujours d’école ici : le savoir se diffuse.

Matériel pédagogique unique

Toujours au registre de l’absence de compétition la plus importante possible, la mise à disposition sur place de matériels éducatifs en un seul exemplaire, excluant de fait dévalorisation et comparaison entre les enfants.

Les éducateurs, guides de cette émulation

Naturellement, les enfants ne sont pas livrés à eux-mêmes. C’est toujours avec l’accord de l’éducateur qu’un enfant plus âgé va montrer la marche à suivre à un plus petit.