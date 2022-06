Comment fonctionnent les reins ?

Les reins sont des organes vitaux qui ont plusieurs fonctions. Chacun d'eux mesure environ 11 cm de long.

Pour commencer, un rappel de la localisation des reins, car l’expression très largement répandue “J’ai mal aux reins” alors qu’il s’agit de douleurs au niveau lombaire induit en erreur.

En effet, ces organes vitaux sont localisés sous les dernières côtes, de part et d’autre de la colonne vertébrale, dans la partie haute de l’abdomen donc. Chacun des reins mesure environ 12 cm de long sur 6 cm de large, 3 cm d’épaisseur, et son lien avec l’artère aorte avec la veine cave inférieure se fait par le biais de l’artère et de la veine rénale.

Rappelons également qu’une vie normale est tout à fait possible avec un seul rein.

Les reins : quelles fonctions ?

Les reins ont deux fonctions principales :

Filtrer et épurer

Le sang parvient donc au rein par l’artère aorte. Et ce sont les néphrons, que chaque rein compte par centaines de milliers, qui ont la mission de filtrer diverses substances présentes dans le sang.

Lorsque nous nous alimentons (boisson tout comme nourriture solide) ou pratiquons une activité physique, l’organisme stocke des toxines qu’il convient d’éliminer. Avec l’excès d’eau, elles s’accumulent dans le sang qui les dirige ainsi vers les reins qui travaillent comme une station d’épuration.

Ce sont les urines qui sont chargées d’éliminer l’ensemble, après stockage au niveau de la vessie. Quant au sang “nettoyé”, il est part du rein et continue sa route dans l’organisme. Dans le rein, le débit sanguin est de 600 mL par minute, soit environ 25% du débit cardiaque.

Équilibrer

Le rein assure également un équilibre entre les “sorties” (c’est-à-dire le volume et composition de l’urine) aux “entrées”, en d’autres termes les apports (que constituent boisson et alimentation) et besoins de l’organisme.

Cette fonction de mise en équilibre est particulièrement orientée sur l’eau et les sels minéraux, comme le sodium , le potassium, le calcium, le bicarbonate (qui règle l’acidité du sang) ou encore le magnésium. Elle garantit une grande liberté dans l’alimentation solide comme dans les boissons.

Autres fonctions des reins

Ces organes en forme de haricot jouent aussi un rôle important quand il s’agit de réguler la pression artérielle. Comment s’y prennent-ils ? Les hormones qu’ils produisent concourent à la dilatation et la constriction des vaisseau. Mais aussi et comme nous l’avons vu, en régulant la quantité d’eau et de sodium dans le corps.

Enfin, ils éliminent les acides (apportés par l’alimentation) en excès pour garantir une composition idéale du sang.