Comment fortifier le corps pendant la saison automnale grâce aux abeilles ?

Il se peut que vous soyez victime de fatigue liée au manque de soleil. Afin de ne pas tomber malade, nous vous avons concocté deux potions médicinales pour survivre suffisamment à l’automne précoce.

L’automne est là ainsi que ses changements de températures. D’ailleurs, nous avons constaté que les températures ont chuté beaucoup plus rapidement que les années passées. Cela provoque un certain déséquilibre dans le corps. C’est à ce moment-là que paraissent les premiers rhumes, gastro-entérites ou d’autres virus comme la grippe saisonnière. Avez-vous pensé à vous vacciner pour la grippe saisonnière comme le préconisent les médecins. Cette année 2020 ne ressemblera à aucune autre ! C’est pour cela que nous vous apportons quelques solutions pour combattre ces changements de température et de temps qui accompagnent l’automne.

La propolis d’abeille

Cet ingrédient est créé naturellement par les abeilles grâce à de la résine et de la cire. Ces insectes utilisent la propolis pour nettoyer la ruche. Pour l’Homme, cet ingrédient permet de détoxifier le corps. D’ailleurs, il est très puissant ! Il permet de soigner le rhume et même le mal de gorge. Celle-ci peut être mangée en la machant. Néanmoins la plupart du temps vous retrouverez la propolis en sirop vendu en pharmacie. Vous pourrez également la trouver en gélules, en spray ou en pastille. Selon les médecins, il faudrait faire une cure de quinze jours à condition de prendre trois gélules par jour.

« La propolis contient des antioxydants dont les vertus antiseptiques sont reconnues. Elle empêche la production de germes, de virus et de bactéries », rétorque Dr Moustafid.

La gelée royale

Cet ingrédient est également conçu à partir des abeilles. Il peut donner un coup de fouet pour le corps pendant les premières fraicheurs de l’automne. La gelée royale est à la base un peu blanchâtre avec des reflets nacrés. Sous ce nom, vous pourrez retrouver : des sucres, protéines, oligo-éléments, gras ainsi que de nombreuses vitamines qui vous aideront à passer l’autonome ainsi que l’hiver.

La gelée royale est disponible en magasin bio, pharmacies ou chez des apiculteurs de temps en temps. Celle-ci est vendue sous ampoules comme la vitamine C ou en pâte. Pour ajouter un peu de goût à la gelée royale, vous pouvez la mélanger à du miel, car c’est très amer à la base. Pendant une dizaine de jours, il est conseillé de prendre un à trois grammes chaque matin ! Les ampoules sont quant à elles directement dosées.