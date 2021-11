Comment l’EMDR vous aidera à guérir psychologiquement ?

Lorsque nous vivons des évènements traumatisants chaque organisme réagit différemment au choc, mais le plus important c’est de ne pas laisser ces sentiments enfouis en les emprisonnant et en les refoulant, car si vous faites ça ils pourront refaire surface aux moments où vous vous y attendez le moins et les conséquences seront un peu plus graves sur votre santé.

Beaucoup de thérapies post-traumatiques sont mises en place justement pour traiter ce genre de phénomènes et guérir les troubles traumatiques qu’ils engendrent. Dans notre article, nous allons prendre connaissance de l’une de ces thérapies, à savoir l’EMDR.

Le traitement EMDR : de quoi s’agit-il ?

L’EMDR ou encore en version plus longue le Eye Mouvement Desensitization and Reprocessing est une thérapie mise en place par la psychologue américaine Shapiro Francine en 1987 et depuis ce temps, elle est souvent utilisée dans les traitements des troubles neuropsychologiques. Cette méthode consiste à booster votre système neuropsychologique à travers des exercices oculaires et auditifs et également par le toucher. Le thérapeute fait porter au patient un casque en actionnant un bruit qui va de gauche à droite, ensuite avec un mouvement de doigts ou de stylo le professionnel fait suivre les yeux du patient le mouvement du stylo de gauche à droit de façon simultanée au son qu’il écoute.

C’est un exercice qui sera répétitif durant vos séances de thérapie et aura pour but de libérer sainement un choc traumatique qui était emprisonné puis le traiter progressivement à l’aide d’un spécialiste pour pouvoir le dépasser sans qu’il ait un impact sur votre comportement ou vos réactions. Sachez que ce n’est pas un remède miracle qui vous soignera en une nuit, c’est une procédure qu’il faudra suivre à travers des séances de thérapies qui seront assistées.

Quels sont les symptômes qui pourront faire l’objet d’un traitement d’EMDR ?

Il existe des signes et des comportements qui pourraient indiquer que vous avez grandement besoin d’un traitement EMDR, par exemple :

irritabilité constante ;

angoisse permanente ;

isolement fréquent ;

comportement violent et agité.

Si vous sentez la persistance de l’un de ces effets consulter l’avis d’un spécialiste pour en avoir le cœur net et être diagnostiqué en bonne et due forme, car il ne faut pas tirer des conclusions par des autodiagnostiques, car cela n’aura aucun sens. La mission du traitement EMDR est d’identifier l’origine du problème pour le traiter à la source.