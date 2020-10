Comment les règles irrégulières peuvent-elles devenir mortelles ?

Vous avez des règles régulières, c’est une bonne chose, mais si vous êtes sur cet article c’est que ce n’est peut-être pas le cas ?

Chez la femme, les règles qui arrivent à la bonne date sont un signe que le corps est en bonne santé. Un signe de règle régulière veut également dire que les hypothalamo — hypophyso-ovariens fonctionnent très bien. Néanmoins, il se peut que quelque chose dysfonctionne et ça peut être le drame. Pourquoi des règles irrégulières peuvent-elles être mortelles ?

La descente aux enfers

Auparavant, des cycles menstruels déréglés pouvaient être signe d’un cancer des ovaires, d’un diabète de type deux ou des troubles mentaux. Ces troubles sont visibles notamment lorsque les hormones sont perturbées comme une inflammation chronique ou un trouble métabolique. Des études ont été menées par l’université de Harvard sur le taux de mortalité lorsque les femmes ont des règles menstruelles irrégulières.

Les femmes ont 73 % de chances de mourir…

Les patientes qui se sont portées volontaires à l’étude sont exclusivement américaines. Les chercheurs ont classé les patientes par âge : 14 à 17 ans, 18 à 22 ans et 29 à 46 ans. Selon les résultats, les femmes qui auraient des règles irrégulières pourraient mourir avant l’âge de 70 ans. En pourcentage, cela représente près de 73 % des patientes. Ces chiffres sont d’autant plus alarmants chez les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires et celles qui fument.

Les chiffres ci-dessus ne concernent pas que les adolescentes. En effet, les règles sont pour les femmes importantes et suivent celles-ci tout le long de leurs vies. Il est important donc de consulter souvent pour déceler toutes anomalies. Vous ne devrez pas confondre ce que nous avons dit plus haut avec des retards de règles. Dans ce cas, vous pouvez vous rendre à la pharmacie pour un test de grossesse ou faire une prise de sang. Si celle-ci est positive alors, bravo à vous. Vous êtes enceinte.