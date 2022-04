Comment maigrir grâce à la chrono-nutrition ?

Pour maigrir, les personnes ont de nombreuses techniques.

En effet, certains se mettent au sport, d’autres préfèrent faire un régime et certains optent pour la consommation de compléments alimentaires amincissants. Toutefois, il faut savoir que choisir de faire un régime ne peut se faire de manière aléatoire. Il existe plusieurs formes de régimes et il ne consiste pas uniquement à la privation de nourriture, car un régime non étudié pourrait conduire à l’apparition de carence auprès de son utilisateur. Parmi les régimes les plus connus et les plus efficaces, il y a celui de la chrono-nutrition pour maigrir.

Le régime par chrono-nutrition

Mis en place en 1986 par le docteur Delabos Alain, la chrono-nutrition est un mode nutritionnel dont le principe repose sur l’horloge biologique de chaque personne. De nos jours, le mode de vie des personnes a évolué. En effet, nous avons de moins en moins de temps à consacrer à la nourriture. Par conséquent, nous mangeons à des heures non conventionnelles et nous ne prêtons généralement pas une énorme attention à ce qu’il y a dans notre assiette. Face à cela, il est indispensable de procéder à un reparamétrage de nos pendules. C’est là qu’entre en jeu la chrono-nutrition. Selon le docteur Alain, chaque aliment doit être consommé à un horaire spécifique, pour que le corps puisse l’assimiler. En effet, certains aliments, lorsqu’ils sont consommés à une heure inconcevable, vont être stockés au lieu d’être mutés en énergie. C’est notamment le cas des aliments sucrés ou graisseux lorsqu’ils sont consommés après 20 h du soir.

Adopter la chrono-nutrition pour maigrir

afin de maigrir grâce à la chrono-nutrition, il faudra surveiller les aliments que vous mangez le matin et le soir. En effet, le matin, vous avez besoin d’énergie. Par conséquent, privilégier les aliments ayant :

Des protéines ;

Des graisses saines ;

Du sucre.

En outre, pour le soir, il est préférable de se diriger vers des aliments légers et qui s’assimile facilement comme les légumes ou les différents types de poissons.