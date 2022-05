Comment perdre du poids après avoir subi une hystérectomie ?

Une hystérectomie est une opération chirurgicale qui consiste à enlever l'utérus. Elle a pour principal but de traiter une variété de maladies allant du cancer à l'endométriose.

Ainsi, une femme ne pourra plus avoir ses règles ni tomber enceinte.

Cette intervention peut entraîner une gamme d’effets secondaires comme la prise de poids. C’est un effet secondaire post-opératoire assez répandu, même en l’absence d’ajustements du régime alimentaire ou du niveau d’activité physique.

Comment perdre du poids après une hystérectomie ?

Il est tout à fait possible de ressentir quelques effets secondaires dus aux changements hormonaux et à la perturbation du métabolisme de votre organisme à la suite d’une hystérectomie, comme prise de poids.

Afin de perdre vos kilos en trop, vous devez :

arrêter de manger les aliments malsains ;

manger plus lentement ;

favoriser des repas avec de petites portions ;

boire beaucoup d’eau ;

arrêter de manger 3 h au minimum avant de vous coucher ;

maintenir une activité physique régulière ;

dormir suffisamment d’heures durant la nuit.

Comme pour toute intervention médicale, les effets secondaires varient considérablement d’un individu à l’autre. Qu’il s’agisse d’une hystérectomie totale ou partielle, en prenant en compte votre état de santé actuel, cela déterminera également le résultat.

Vous pouvez prendre des mesures de précaution pour planifier la période postopératoire et réduire vos chances de prendre du poids à la suite d’une hystérectomie. Tout d’abord, il est important de revoir toute votre alimentation. En effet, compte tenu des changements qui vont s’opérer dans votre organisme, celui-ci ne va plus réagir de la même façon. Préconisez des aliments sains et bénéfiques et choisissez vos périodes de consommation pour maintenir un poids un stable.

L’idéal serait de soutenir vos efforts nutritionnels par un effort physique régulier. Effectivement, maintenir une activité physique comme la marche ou la course à pied va brûler vos graisses et glucides stockées et accéléra ainsi le processus de perte de poids.