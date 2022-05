Comment perdre du poids après la ménopause ?

La ménopause représente la fin de la période reproductive chez les femmes, qui généralement survient entre l'âge de 45 à 55 ans. Durant cette période,

il est très fréquent de constater l’apparition de plusieurs symptômes comme les bouffées de chaleur, les sautes d’humeur, ou encore une prise de poids. Cette dernière est quasi inévitable pour de nombreuses femmes.

En effet, l’inactivité ovarienne s’accompagne par un phénomène appelé la sarcopénie, plus précisément une perte de muscle remplacée par de la graisse. Par conséquent, le corps brûle beaucoup moins de graisse.

Vous souhaitez perdre du poids après la ménopause ? Cet article est pour vous.

Comment perdre du poids à la suite de la ménopause ?

Arrivée à la cinquantaine, le corps subit des phénomènes physiologiques provoquant des changements hormonaux. En effet, l’arrêt du fonctionnement ovarien engendre une baisse en production d’œstrogènes, et par conséquent, le taux de testostérone est plus important. Ainsi, le métabolisme féminin rejoint celui des hommes, ce qui augmente considérablement le stockage des graisses au niveau des zones abdominales, des fesses et de la culotte de cheval.

Pour maintenir son poids et garder sa belle silhouette après la ménopause, commencez d’abord par changer vos habitudes alimentaires :

buvez plus d’eau ;

consommez plus de fruit et de légumes ;

consommez des graisses saines ;

augmentez votre consommation en fibres et protéines ;

réduisez votre consommation en glucides ;

évitez de consommer de l’alcool ;

tenez compte de votre horloge biologique.

Une femme prend en moyenne 2 à 3 kilos à la ménopause. Ceci s’observe particulièrement entre la périménopause et la ménopause ; cette période de transition dure environ 3 ans. Cette prise de poids se traduit par l’accumulation des graisses au niveau de l’abdomen et des fesses.

L’alimentation spéciale ménopause présente de nombreux bienfaits. En plus d’être efficace pour préserver sa ligne, elle prévient également des maladies cardio-vasculaires auxquelles sont exposées les femmes ménopausées.