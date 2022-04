Comment perdre du poids avec l’endométriose ?

Autrefois méconnue, les médecins et spécialistes de la santé sensibilisent de plus en plus quant à l'endométriose qui, de nos jours, touche plus d'une femme sur dix en France.

En effet, l’endométriose est une maladie chronique dont le dépistage était auparavant difficile à diagnostiquer, car on la confondait souvent avec les règles douloureuses de parts les symptômes et effets relativement similaires tels que des fortes douleurs au ventre, de forts saignements, mais aussi un déséquilibre hormonal relativement important qui non seulement déstabilise le corps des femmes, mais leur fait aussi gagner beaucoup de poids. Dans notre article du jour, nous allons vous présenter quelques conseils et astuces efficaces pour perdre du poids si vous avez l’endométriose.

Conseils et astuces pour perdre du poids quand on a l’endométriose

Même si de nos jours, il n’existe aucun remède efficace contre l’endométriose, il est possible de réduire ses effets (notamment la prise de poids) grâce à des solutions radicales telles que la chirurgie, mais aussi avec des remèdes 100% naturels, surtout en ce qui concerne l’alimentation. En effet, pour diminuer les kilos gagnés à cause du déséquilibre hormonal dû à l’endométriose, nous vous conseillons de consommer les aliments suivants :

Les fruits secs et autres oléagineux ;

Les beurres naturels ;

Les graines de chia ;

Les fruits et légumes biologiques.

En effet, les 3 premières suggestions d’aliments que nous venons de vous citer vont vous apporter un plein de vitamine B et oméga-3 connus comme étant des anti-inflammatoires naturels très conseillés par les médecins en cas d’endométriose. Aussi, les fruits et légumes de préférence biologiques sont, eux aussi, d’excellents anti-inflammatoires surtout :

Les fruits : framboises, les poires, les pêches, les fraises, les grenades et les agrumes en général ;

Les légumes : les choux de Bruxelles, chou-fleur, betteraves, oignons et petits pois.

En plus de ces aliments précédemment cités, il est conseillé de consommer des huiles végétales pressées à froid pour maximiser les bienfaits des aliments qui composent vos plats et contribuer à une perte de poids saine et durable tout en réduisant les effets de l’endométriose.