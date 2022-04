Comment perdre efficacement et naturellement du poids ?

Vous n'avez plus qu'une semaine pour perdre du poids et vous en avez marre de ces régimes drastiques qui vous affament pour rien ?

Découvrez avec nous comment perdre du poids rapidement et naturellement.

Combien de kilos peut-on perdre en une semaine ?

Vous pouvez perdre jusqu’à 5 kilos en une seule semaine ! Cette perte est réelle, mais elle est représentée majoritairement par de l’eau voir de la masse maigre. Perdre du poids aussi rapidement, c’est donc possible, mais attention à l’effet yoyo. Si vous arrêtez brusquement votre régime, vous allez reprendre bien plus que vous en avez perdu. C’est pour cela qu’il est préférable d’opter pour des modifications naturelles et soutenues de votre comportement alimentaire.

Travailler sur son alimentation

Pour perdre du poids, c’est simple, il suffit d’être en déficit calorique, c’est-à-dire de bruler plus de calories que vous n’en consommez. Pour cela, optez pour une méthode douce et naturelle à un régime draconien. Voici quelques conseils pour perdre rapidement et naturellement du poids :

Boire beaucoup d’eau ;

Ne pas sauter de repas ;

Substituer des mesures qualitatives aux mesures quantitatives (manger plus varié au lieu de manger moins) ;

Se faire plaisir de temps en temps.

Faire de l’activité physique

Pratiquer une activité physique va vous permettre de perdre du poids plus facilement. Vous pouvez intégrer cela dans votre quotidien. Préférez les marches aux ascenseurs, marchez au lieu de prendre les transports en commun à chaque fois que c’est possible ou bien utiliser le vélo à la place de la voiture. Si en plus de tout ça, vous vous entrainez deux à trois fois par semaine, alors le résultat sera garanti. En plus de son effet direct sur la perte de poids, le sport réduit le stress. Ce dernier étant à l’origine d’écarts alimentaires qui entravent la perte de poids.