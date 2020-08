Comment peut-on dormir quand il fait trop chaud ?

Les températures montent de plus en plus hautes chaque saisons. Il devient très compliqué de trouver le sommeil afin de réparer son corps. Nous allons essayer vous donner des solutions.

Dormir en été devient de plus en plus compliqué. Les prévisions météorologiques en France sont en avance selon les experts. En 2040, il devait faire près de 38 degrés en moyenne en France. Or, ces prévisions sont déjà d’actualité en 2020 soit 20 ans avant ! Mal dormir peut provoquer des problèmes de santé que ça soit sanguin, corporel ou même psychologique. Voici quelques petites astuces qui vous permettront de mieux dormir !

Le yoga, une médecine plébiscitée par les médecins indiens. Celle-ci permet de faire baisser la température du corps tout en régulant le rythme cardiaque. Outre ces effets, faire du yoga vous permettra d’améliorer votre concentration. Tous se jouent sur la respiration, cette technique doit être utilisée cinq fois par heure maximum. D’ailleurs, les animaux utilisent cette même méthode pour se rafraichir.

La ventilation, la meilleure solution

La ventilation peut aider drastiquement votre bien être. D’ailleurs, il existe plusieurs partisans. Un climatiseur ou un simple ventilateur fera l’affaire. Le principal c’est de brasser l’air afin de le refroidir au maximum. Plus de tutos sont présents sur internet pour fabriquer des climatiseurs maison. Nous avons testé la méthode des bouteilles d’eau coupées en deux avec des glaçons. Nous vous la recommandons ! Prenez garde tout de même à ne pas mettre de l’eau sur une partie électrique.

Les humidificateurs sont des sortes de déodorants à base d’eau. Ces bombes doivent être placées au réfrigérateur pendant une journée afin d’optimiser l’effet donné. La meilleure des solutions selon nous, c’est une bonne douche tiède. Nous vous conseillons également de fermer les volets et fenêtres avant que le soleil commence à trop chauffer. Vous devrez les rouvrir une fois le soleil le plus bas possible. Alors, avez-vous d’autres astuces afin de se rafraichir pendant les fortes chaleurs ? Vous êtes plutôt team ventilateur ou climatiseur ?