Comment peut-on fabriquer sa bière ?

Fabriquer sa propre bière de façon artisanale pourrait s'avérer être meilleur pour sa santé. Afin de fabriquer sa bière chez soi, il suffit de se munir du bon matériel et de suivre une méthodologie précise, on vous en parle en détail dans cet article !

Fabriquer sa bière chez soi

Pour fabriquer sa bière artisanale, cela passe par un bon matériel, pour cela, deux options s’offrent à vous :

Rassembler son propre matériel ;

Utiliser un kit de brassage pour amateur.

Rassembler son propre matériel de brassage

La réussite de la bière artisanale passe par un matériel adéquat et d’une propreté intransigeante. Si l’on choisit de créer son propre “équipement” de brassage, il faut avoir :

Une grande cuve pour l’empâtage et le brassage ;

Une grande cuve pour chauffer l’eau de la drêche ;

Une grande cuve pour faire bouillir la bière ;

Un grand récipient pour la fermentation ;

Une grande passoire ;

Un brûleur puissant ;

Un moulin à céréales ;

Une spatule.

Le kit de brassage amateur

Si l’on souhaite avoir tout déjà préparé, alors il existe des kits déjà préparés, et qui contiennent : la recette, le matériel ainsi que les produits nécessaires.

Résumé de la fabrication d’une bière

Après avoir choisi ses ingrédients, la fabrication de la bière repose sur la fermentation d’un liquide obtenu après macération. On fait macérer généralement de la farine ou d’orge germée dans de l’eau. Ensuite, on fait bouillir le liquide avec du houblon. Les étapes à suivre sont les suivantes : d’abord, le concassage, puis le brassage et empâtage, après la préparation du moult et l’ébullition, par la suite le refroidissement, la fermentation de la bière et enfin la mise en bouteilles.

La bière artisanale peut être meilleure pour la santé, tout d’abord, car vous savez ce que vous y incorporez comme ingrédients, ce qui n’est pas le cas avec les bières commerciales. Une bière artisanale a plus de goût, on a donc tendance à en boire moins de quantités, consommant ainsi moins de calories.