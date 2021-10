Comment peut-on interpréter le dosage des hormones thyroïdiennes ?

La thyroïde est une glande endocrine fondamentale située à la partie antérieure du cou, elle est composée de deux lobes droit, gauche, séparés au milieu par une partie centrale (isthme) qui confère à la thyroïde sa forme de papillon.

Cette glande est indispensable pour le bon fonctionnement de l’organisme, car elle assure la sécrétion de plusieurs hormones vitales pour nos cellules.

La thyroïde, une véritable usine à hormones

Comme toutes les glandes, la thyroïde a pour rôle principal de sécréter des hormones, en l’occurrence T3 et T4 qui interviennent à tous les niveaux :

rigidité des os ;

taux de glycémie ;

rythme cardiaque, etc.

Ce processus de fabrication est basé sur la production accrue de la T4, qui sera par la suite dégradée en T3 qui est la seule hormone active. Afin de ne pas excéder les besoins de l’organisme, cette production est régulée par l’hypophyse via une hormone régulatrice (la TSH) ayant pour but d’éviter les dérèglements. Cependant, la glande thyroïde est une zone à risque, plusieurs causes peuvent engendrer son dysfonctionnement, dont :

atteinte auto-immune ;

l’insuffisance de l’iode provenant de l’extérieur ;

atteinte hypophysaire.

Dosage de T3, T4 et de la TSH

En vue de diagnostiquer un dysfonctionnement thyroïdien, la mesure du taux des hormones T3, T4, TSH est primordiale. Le tableau ci-dessous donne un aperçu sur leurs normes dans le sang

Hormones Normes TSH Entre 0,15 et 5 mUI/L T4 Entre 80 et 140 nmol/L T3 Entre 0,6 et 2,2 umol/L

D’abord, en étant le véritable chef d’orchestre, le dosage du TSH est le meilleur indicateur d’un dérèglement, car un taux de TSH élevé indique un pauvre travail thyroïdien (hypothyroïdie), en parallèle, lorsque la glande travaille excessivement (hyperthyroïdie) ce taux s’effondre. Néanmoins, ce dosage n’est pas toujours fiable, car en cas d’atteinte hypophysaire, le taux de TSH ne reflète pas l’état réel de la glande. Dans ce cas, un dosage de T3 et T4 s’avère nécessaire pour poser le diagnostic, il se fait aujourd’hui via une méthode ultrasensible permettant d’apprécier des différences minimes de concentration, et donc, une meilleure interprétation des résultats (plus le taux est élevé, plus l’hyperthyroïdie est avérée et inversement).