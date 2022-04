La méditation est une pratique physique et spirituelle efficace connue depuis des milliers d'années.

Elle a pour principal but d’aider le corps à rester en phase avec le cœur et l’esprit et préserver cette harmonie.

Dans la plupart des formes de méditation, il est important que le corps reste aussi immobile que possible. Par ailleurs, la méditation doit être soutenue par une concentration cérébrale et spirituelle pour acquérir et maintenir un état de conscience stable.

Parmi les nombreuses formes, il existe la méditation allongée. C’est une technique peu répandue, mais très bénéfique pour revitaliser le corps et l’esprit.

Comment pratiquer la méditation allongée ?

Avant de vous lancer dans la méditation allongée, il est important de savoir pourquoi elle est importante et quels sont les bienfaits qu’elle procure à votre corps. Les avantages sont si vastes et variés qu’elle contribue grandement au bien-être de ses adeptes.

En effet, cette pratique ;

réduit considérablement le stress et l’anxiété ;

offre un meilleur contrôle de ses émotions ;

renforce la mémoire ;

améliore les différentes fonctions cognitives ;

prévient des maladies d’Alzheimer et de crises cardiaques.

Comme son nom l’indique, la méditation allongée se fait en position couchée appelée posture “savasana” ; cela consiste à diriger votre tête vers le haut en gardant le cou et le dos bien droits. Vos mains doivent être détendues le long de votre corps et vos paumes ouvertes et tournées vers le ciel. Les jambes doivent être écartées et la largeur de vos hanches et vos pieds légèrement tournés vers l’extérieur.

La clé de la méditation allongée est la colonne vertébrale. Cette dernière doit être maintenue dans une posture droite. De plus, il est primordial d’être dans un état décompressé et relâché. Avant de vous y mettre, trouvez un environnement qui soit adapté à cette pratique et faîtes le vide dans votre tête.