Comment prendre soin de sa peau à moindre coût ?

Prendre soin de sa peau nous fait du bien autant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Malheureusement, on n’a pas toutes et tous les moyens de se payer des produits de beauté chers.

Dans notre article, nous allons voir comment prendre soin de sa peau à moindre cout.

Les produits skin care pas cher

On pense souvent à tort que pour avoir une jolie peau il faut appliquer des produits de beauté chers et de haute gamme, l’expérience à prouver le contraire. Attention, il n’est pas question de s’appliquer des produits de mauvaise qualité, mais sachez que vous pouvez très bien avoir votre routine beauté à moindre cout, avec des marques comme :

Cerave ;

The ordinary ;

Neutrogena ;

Garnier.

Vous pouvez trouver les bons produits adaptés à votre peau et pour pas cher.

Pour l’hydratation de nuit, privilégiez les huiles essentielles, non comédogènes, aux crèmes. Vous aurez des produits de qualité qui durent beaucoup plus longtemps. Pensez également aux boxes skin care. Avec un abonnement, vous aurez la possibilité de profiter de pleins de produits beauté à moindre cout.

Comment appliquer sa routine skin care pas cher ?

Connaitre sa peau est essentiel pour bien s’en occuper, il ne suffit pas d’appliquer des produits en espérant avoir des résultats. Comme nous vous l’avons dit au paravant, les huiles essentielles comme l’huile d’avocat ou l’huile d’argan ne sont pas cher, elles sont nourrissantes et s’adaptent à tous les types de peau. Pour la journée, choisissez une crème hydratante adaptée à votre type de peau et n’oubliez surtout pas de mettre de la crème solaire, quelle que soit la météo.

Pensez aussi à faire des gommages et des masques maison, une à deux fois par semaine. Un gommage au miel et au sucre est parfait pour retirer toutes les peaux mortes et nettoyer votre peau sans l’agresser. Il s’applique aussi bien sur bien sur le visage que sur le corps.

Enfin, pensez à boire suffisamment d’eau, votre peau est le plus grand organe de votre corps, et comme tous les organes, elle a besoin d’être bien hydratée.