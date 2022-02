Comment prévenir ou traiter la toxoplasmose ?

Infection parasitaire, la toxoplasmose est grave chez la femme enceinte car elle peut compromettre le développement de l'enfant à naître.

Toxoplasma gondii, tel est le nom du parasite à l’origine de la toxoplasmose. Entre humains, elle ne se transmet pas et dans la majeure partie des cas elle est sans conséquences et sans symptômes (8 cas sur 10).

Cependant, chez les patients immunodéprimés et pour le fœtus des femmes enceintes infectées pendant la grossesse, elle peut donner lieu à des complications. Le pourcentage de femmes enceintes immunisées contre la toxoplasmose n’était plus que de 44% en 2003 et de 37% en 2010, en baisse constante.

Toxoplasmose : les sources de contamination

Des animaux hébergent le parasite avant transmission à l’Homme :

herbivores, omnivores et oiseaux sont les hôtes de formes inactives (kystes). Asymptomatiques, ils peuvent cependant le transmettre si l’Homme ingère des kystes mal cuits ;

les chats, et plus largement les félins, l’hébergent aussi mais sous forme active, sauf s’il est nourri avec des produits industriels. Eliminé dans les excréments, il peut être transmis à l’Homme par contact avec la litière, par la terre ou l’eau de rivière souillées, tout comme les fruits et légumes crus souillés ;

par le placenta, contaminant le fœtus chez la femme enceinte.

À noter qu’après une infection, l’immunité est considérée comme définitivement acquise.

Symptômes de la toxoplasmose

Quand elle ne reste pas silencieuse (dans 80% des cas pour rappel), voici ce qu’elle peut induire : une légère fièvre, des ganglions (cou et base du crâne, outons roses sur tout le corps, céphalée, douleurs musculaires et articulaires.

Chez les personnes présentant un système immunitaire déprimé, la toxoplasmose se manifeste après une première infection, mais une réactivation d’une forme ancienne est antérieure est observée, car le parasite peut s’avérer à nouveau actif après quelques années.

Une atteinte cérébrale sous forme d’abcès est observée, accompagnée de ces symptômes : fièvre supérieure à 38°C, migraine importante, crises d’épilepsie,

paralysie potentielle de certaines parties du corps.

Toxoplasmose congénitale

Quand un fœtus est infecté par sa mère, la principale complication est la choriorétinite. Il s’agit d’une inflammation de la choroïde (membrane de l’œil) associée à une atteinte de la rétine qui peut avoir pour conséquence un déficit visuel.

Si la contamination s’est faire au début de la grossesse, une mort in utero ou une grossesse prématurée, des séquelles au niveau neurologique constituent des risques.

Traitement de la toxoplamsose

Avant un projet de grossesse, un dépistage d’immunité à la toxoplasmose est recommandé. Et il devient obligatoire en cas de déclaration de grossesse.

C’est un bilan sanguin qui posera le diagnostic d’une infection. Dans la majorité des cas, quand les défenses immunitaires sont normales, aucun traitement n’est nécessaire, la guérison est spontanée.

Chez le nouveau-né infecté, un traitement antibiotique est prescrit pendant au moins une année. Même chose pour une personne imunodéprimée.