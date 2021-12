Comment réagir lors d’une urgence dentaire à Marseille ?

Les rages de dents sont l’un des problèmes de santé qu’il faut prendre en charge le plus vite possible, en plus de la douleur insupportable, ce sont des maux qui sont directement liés aux nerfs.

Alors en cas d’urgences dentaires, on tend souvent à perdre le contrôle et ne pas savoir quelles démarches entreprendre puisqu’il s’agit d’un secteur saturé où il est difficile d’obtenir un rendez-vous. Dans notre article, nous allons justement vous donner quelques petites astuces et conseils pour bien agir lorsque vous avez affaire à une urgence dentaire, que vous soyez résident à Marseille où autres part ailleurs.

Que faire en cas d’urgence dentaire inattendue si vous résidez à Marseille ?

Lorsque vous êtes pris par un mal de dents qui survient de manière inhabituelle, la première chose à faire est de contacter votre médecin dentiste de la région qui connait déjà assez bien votre cas. En effet, entretenez-vous avec lui par téléphone, décrivez-lui votre situation puis ce sera à lui de prendre une décision pour une consultation.

En règle générale lorsqu’il s’agit d’une urgence, votre chirurgien-dentiste pourra vous arranger un rendez-vous au plus vite pour pouvoir vous soulager et vous proposer une solution pour votre urgence, et cela, en fonction de votre souci dentaire :

il peut s’agir d’une extraction ;

d’une chirurgie ;

ou encore d’un traitement temporaire.

Que faire en cas d’urgence dentaire en journée fériée ou en weekend à Marseille ?

En effet, lorsque vous avez une urgence dentaire et que c’est une journée fériée ou alors un week-end, il sera difficile pour vous de contacter votre dentiste traitant. Dans ce cas, le mieux à faire c’est d’appeler le SAMU (en composant le numéro 15) pour qu’il puisse vous transférer dans un hôpital qui se trouve au plus près de chez vous à Marseille dans les plus brefs délais.

Dans une grande ville comme Marseille, les hôpitaux sont généralement munis d’une faculté dentaire qui saura s’occuper de ce genre d’urgences. Une fois sur place et quelle que soit l’heure à laquelle survient votre urgence, vous serez pris en charge par un personnel qualifié qui saura comment vous soulager et traiter votre urgence.