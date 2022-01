Comment réaliser une Morning skin-care routine ?

Une peau saine, hydratée et éclatante n’est pas le fruit du hasard. En effet, pour pouvoir en jouir, il est indispensable de l’entretenir.

Il faut savoir que chaque jour, votre peau est exposée aux agressions extérieures, que ce soit le froid, la chaleur, la pollution ainsi que la poussière. Mais aussi à vos choix alimentaires, à votre état d’esprit (anxiété, stress) et à vos hormones. L’ensemble de ses points négatifs se réverbèrent sur votre peau et la feront paraître terne et brouillée. Il sera donc indispensable d’adopter une routine Morning skin-care . Retrouvez, dans cet article, tous nos conseils.

Composer une Morning skin-care routine

Tout professionnel de la beauté, vous dira qu’une Morning skin-care routine doit être répartie en trois étape :

Le nettoyage

La tonification

L’hydratation

En adoptant ces trois règles, vous pourrez par la suite agrémentez votre routine d’éléments supplémentaires, comme les masques, les crème solaire ou encore les gommages.

Par conséquent, une Morning skin-care routine commence par l’action de nettoyer votre peau. Cela vous permettra d’enlever toutes traces d’impuretés. Cependant, le choix du produit ne doit pas se faire au hasard. En effet, chaque type de peau à un produit nettoyants adapté. Par exemple, pour les peaux grasses, il est recommandé de privilégier les nettoyants en mousse. Tandis que pour les peaux mixtes, il est préférable d’opter pour les gel moussants. Et, pour les peau sèche, utilisez les lotions.

Ensuite, vient l’étape de la tonification qui permettra d’éviter la dilatation des pores et le déséquilibre du PH. Votre choix devra, de préférence, se tourner vers les formules utilisables le matin.

Enfin, la dernière étape est l’hydratation. Ici l’erreur qui est souvent commise est de penser que les peaux grasses n’ont pas besoin d’hydratation. Cela est entièrement faux. En effet, le tout est de trouver une crème hydratante adaptée à votre peau. En effet, pour les peau grasse, optez pour des gel légers réalisés principalement à partir d’eau. Ensuite, pour les peau sèche, dirigez vous vers les laits. tandis que pour les peaux mixtes à normales, il est préférable de choisir des lotions qui s’absorbent facilement.