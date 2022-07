Comment reconnaitre et soigner des brûlures d’estomac ?

Les brûlures d’estomac sont bénignes et passagères et le plus souvent après le repas ou la nuit, en cas de stress, de faim...

La brûlure d’estomac correspond à une sensation de cuisson, d’acidité au niveau de la partie supérieure gauche de l’abdomen.

La brûlure d’estomac est le signe d’une inflammation de la muqueuse de l’estomac. Pendant le processus de digestion, les sucs gastriques vont réduire la consistance des aliments et quand le sujet s’est alimenté de façon trop importante, ou que la nourriture n’a pas été assez mâchée, l’acidité en excès va enflammer les parois de l’estomac et parfois de l’œsophage, occasionnant ainsi une brûlure.

Causes et complications d’une brûlure d’estomac

Le plus souvent, cette affection est bénigne et comme nous l’avons dit précédemment, des stucs en excès seront la cause.

Mais d’autres fois, il pourra s’agir :

d’une position ou d’un mouvement favorisant des remontées acides ;

d’une augmentation de la pression intra-abdominale avec à un surpoids ou une grossesse ;

d’une hernie hiatale : une partie de l’estomac va se retrouver au-dessus du diaphragme favorisant le reflux d’acidités de l’estomac vers l’œsophage.

Evolution possible des brûlures d’estomac

Quand elles reviennent souvent, le terme de reflux-gastro-œsophagien (RGO) est utilisé. Sans prise en charge, il peut donner lieu à :

une œsophagite c’est-à-dire une inflammation de l’œsophage pouvant occasionner un ulcère;

une sténose peptique, à savoir un rétrécissement du bas-œsophage consécutif à des attaques acides ;

une endobrachyœsophage qui correspond à la colonisation de l’œsophage par des cellules glandulaires pouvant favoriser la survenue d’un cancer de l’œsophage.

Symptômes d’une brûlure d’estomac

Les brûlures d’estomac peuvent se manifester par :

une sensation de brûlure partant du creux épigastrique vers la poitrine ;

des régurgitations acides dans la bouche.

Des signes pourraient être associés à ce type de maux de ventre :

une dyspepsie (sensation de mal digérer) ;

des éructations, un hoquet ;

une toux fréquente principalement de nuit ;

une voix enrouée ;

des crises d’asthme ;

une douleur thoracique ;

une érosion dentaire causée par l’acidité).

Et si en plus le patient ressent des difficultés à déglutir, des saignements, des signes d’anémie ou une perte de poids, il faut consulter rapidement.

Comment les prévenir ?

Pour les éviter le plus possible, il faut modifier ses habitudes alimentaires, perdre le poids superflu, éviter certaines positions (penchée en avant ou couchée, et on ne ne parle pas du sommeil mais de la phase suivant le repas), ou encore prendre en charge une éventuelle constipation qui favoriserait les remontées acides.

Quels traitements ?

Une grande partie des brûlure est calmée par des médicaments antiacides. Quand elles surviennent une fois par semaine, des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) interviendront.

Une chirurgie devra corriger les reflux dans les cas les plus graves.