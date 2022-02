Comment reconnaître et soigner une sinusite aiguë ?

Inflammation des sinus suite à une infection virale voire bactérienne, elle est souvent la conséquence d'une rhinopharyngite.

Tout d’abord, petit rappel sur ce que sont vraiment les sinus : il s’agit de cavités aériennes creusées dans le massif osseux de la face. Ils communiquent avec les fosses nasales par un orifice étroit.

La muqueuse dont ils sont tapissés sécrète qui contient lutte contre les virus et bactéries. Selon leur emplacement, on distingue les sinus maxillaires, frontaux, sphénoïdaux, et ethmoïdaux.

L’origine de la sinusite

Inflammation, la sinusite aigüe survient soit par le nez après un épisode de rhinopharyngite, soit d’origine dentaire à cause d’une carie ou d’un abcès. Dans le cas où la répétition des mouchages n’aboutit pas à l’évacuation du virus ou de la bactérie, le mucus devient épais et la muqueuse devient inflammatoire. De fait, la communication entre les sinus et les fosses nasales n’est plus possible. N’étant plus en mesure de s’écouler et la pression dans les sinus allant croissant, la sinusite apparaît.

Sinusite aiguë : les symptômes

C’est moins de 72 heures après un épisode de rhinopharyngite que la sinusite survient avec :

congestion nasale avec écoulement clair ou purulent des deux narines ;

douleur et sensation de pesanteur sous les yeux, derrière les pommettes ;

potentiellement des migraines diffuses et peu intenses ;

fièvre, sensation de malaise, toux et éternuements.

Quand il y a surinfection bactérienne, au moins 2 ou 3 des symptômes se font ressentir en dépit du traitement symptomatique suivi pendant au moins 2 jours :

douleurs sous-orbitaires persistantes et devenant de plus en plus intenses ;

douleurs unilatérales et pulsatiles ;

douleurs augmentant quand le patient baisse la tête ;

écoulement par le nez qui devient purulent ;

écoulement nasal unilatéral.

Traitement de la sinusite aiguë

C’est la forme de la pathologie qui va guider le traitement :

Sinusite maxillaire

Normalement, elle est d’origine virale et seuls les symptômes sont traités avec des antalgiques ou antipyrétiques. Sans oublier, un lavage de nez en bonne et due forme. Quand elle est d’origine bactérienne, un antibiotique entre dans la danse.

Sinusite frontale, ethmoïdale ou sphénoïdale

Ces formes demandent un traitement antibiotique spécifique car elles sont d’origine bactérienne.

Quatre types de complications peuvent se manifester surtout chez les personnes fragilisées :

orifices des sinus bloqués avec de fortes douleurs ;

complications infectieuses au niveau des paupières et des yeux liés ;

complications au niveau cervical ;

infections osseuses.

Pour une sinusite frontale, en l’absence de complications, l’antibiotique est l’amoxicilline chez l’enfant et l’association amoxicilline/acide clavulanique pour un adulte.

En ce qui concerne les sinusites ethmoïdale ou sphénoïdale, l’association amoxicilline + acide clavulanique est la norme. Des fluoroquinolones peuvent également être utilisées.