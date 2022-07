Comment reconnaitre et soigner une trachéite ?

Gorge qui démange, toux... Découlant d'une infection ORL, cette inflammation de la trachée est bénigne.

La trachéite correspond à une inflammation de la muqueuse de la trachée. Suivant le larynx, ce conduit fibro-cartilagineux fait le lien entre voies aérienne supérieures et les poumons. Quand elle vient à s’inflammer, elle devient rouge et gonfle un peu.

Elle peut avoir une origine infectieuse, irritative, allergique ou spasmodique, être aiguë ou chronique.

Différents formes de trachéite

La forme aiguë

Cette inflammation transitoire ne dure que le temps de déterminer et de mettre fin à sa cause. Infection bactérienne ou virale aiguë, réaction à une substance agressive, elle disparait en quelques jours voire semaines.

La forme chronique

Elle va durer quant à elle de quelques semaines à quelques mois car la cause (une infection ORL par exemple) n’évolue pas de manière satisfaisante. Mais l’usage du tabac, une allergie peuvent aussi l’expliquer.

Cause de la trachéite

L’une ou l’autre de ses causes peut être invoquée :

une infection de la sphère ORL comme une bronchite, laryngite ou rhinopharyngite;

une allergie de type respiratoire (graminées, pollens, poils de chat…);

une irritation consécutive d’une exposition à des substances toxiques (solvants, ammoniac, dioxyde de soufre…);

le tabagisme, un reflux gastro-œsophagien (RGO);

un réflexe spasmodique associé à un épisode de stress.

Si elle est infectieuse, elle peut être contagieuse.

Signes de la trachéite

Une sensation de démangeaison est le signe le plus évident de l’inflammation, à la base du cou et au niveau de la partie haute du sternum, avec pour conséquence une toux d’irritation.

Une toux qui peut être spasmodique ou se manifester par quintes, qui ne produit que peu. Elle peut être associée à :

une sécrétion de mucus si une bronchite l’accompagne;

des troubles du sommeil;

de la fièvre si l’origine est virale;

un enrouement si une laryngite est associée

le nez qui coule.

Traitement de la trachéite

Le traitement dépendra de sa cause.

Forme irritative ou allergique

Un sirop peut calmer la toux, les douleurs à la poitrine. Mais il faut de toute façon éliminer la cause comme le tabac ou l’exposition à l’allergène.

Forme infectieuse

Paracétamol, aspirine, antitussif et mucofluidifiant seront prescrit en cas de cause infectieuse. Des antibiotiques sont associés en cas d’origine bactérienne.

Forme liée à un reflux gastro-œsophagien

Il faut d’abord traiter le RGO : médicament contre le reflux et l’acidité, et régime alimentaire adapté. Un antitussif et un mucofluidifiant pourront être associés de façon temporaire.