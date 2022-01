Comment reconnaître et traiter la conjonctivite ?

Cette inflammation de la conjonctive de l'œil peut être virale, bactérienne, ou encore allergique ou irritative.

Désagréable conjonctivite ! La conjonctive est une membrane recouvrant la partie blanche de l’œil, mais aussi l’intérieur des paupières. Son inflammation donne lieu à la conjonctivite.

Dans sa forme bénigne, très courante, elle ne représente aucun risque pour la vision. Mais toute complication doit être évitée.

Conjonctivite : quels sont les symptômes ?

Plusieurs symptômes sont causés par cette inflammation :

démangeaison des paupières, lesquelles peuvent enfler ;

le blanc de l’œil devient rouge tout comme la face interne des paupières ;

écoulement de l’œil clair ou épais et purulent ;

accentuation de la production de larmes ;

paupières collées au réveil ;

vision brouillée.

Causes de la conjonctivite

Origine allergique

Associée à la rhinite, son origine allergique est fréquente au printemps et les pollens de graminées, d’arbres ou d’herbacées sont les allergènes les plus courants.

Origine virale

C’est chez l’enfant que l’on rencontre le plus cette forme. Elle a pour cause possible la rougeole, rubéole, les nombreux virus présents en crèches, écoles etc. Mais aussi au virus de l’herpès labial.

Allergie de contact ou irritation

Dans ce cas, ce sont des substances (shampoing, chlore…) qui vont causer l’allergie. Les deux yeux sont affectés et un eczéma de contact touche souvent les paupières.

Origine bactérienne

Plus rare, elle est due à un streptocoque ou un staphylocoque. Irritation, sensation de corps étranger, paupières possiblement enflées et collées au réveil par des sécrétions épaisses et jaunes sont ses symptômes.

Conjonctivite virale ou bactérienne : Prévenir la transmission

Dans ces deux cas, il convient d’éviter de se frotter les yeux dans le double but de risquer d’aggraver l’infection mais aussi de la transmettre.

Se laver les mains après avoir été en contact avec ses yeux.

Le traitement de la conjonctivite

Selon le type d’inflammation, les traitements vont différer :

Conjonctivite allergique

Normalement, la fin de l’exposition à l’allergène met aussi fin à ce type d’inflammation. Le cas échéant, des collyres pourront être prescrits.

Conjonctivite par allergie de contact

Ici, il faut supprimer l’exposition au produit causant cette conjonctivite, qu’il s’agisse d’un produit de maquillage ou d’entretien de lentilles de contact, par exemple.

Conjonctivite virale

Seuls des lavages à base de sérum physiologique vont ici suffire.

Conjonctivite bactérienne

Un sérum physiologique et un antiseptique vont traiter également cette forme, et un traitement antibiotique même local n’est pas obligatoire. Il concernera des formes sévères associant photophobie, œdème ou sécrétions importantes de pus.