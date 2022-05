Comment reconnaitre et traiter la scarlatine ?

C'est plutôt les enfants âgés de 5 à 10 ans qui sont concernés, et principlement l'hiver.

Une infection causée par une bactérie, qui s’accompagne de fièvre, angine et éruption cutanée ? C’est la scarlatine. Cette bactérie est à classer dans la famille des streptocoques. En pénétrant dans le corps, elle va produire des substances toxiques à l’origine des signes de la maladie.

Et elle épargne les enfants les plus jeunes, les moins de 2 ans étant immunisés via les anticorps de leur maman par le biais du placenta. A l’âge de 10 ans, une grande majorité des individus ont produit les anticorps leur permettant une immunité à vie.

Scarlatine : ses modes de transmission

Le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A est présent dans les sécrétions du pharynx et du nez. La bactérie se transmet via :

voie aérienne;

des mains souillées par les sécrétions d’un individu malade;

à l’occasion de baisers.

Le fait que de petites épidémies se créent en milieu scolaire vient du fait que la personne malade est contagieuse avant manifestation des symptômes.

Les symptômes de la scarlatine

Fièvre et angine

Une fièvre de 38,5°C au minimum apparait, accompagnée de frissons et d’une angine. La gorge est rouge, enflammée, les ganglions du cou sont gonflés et les amygdales tuméfiées.

Des maux de tête, nausées ou vomissements, douleurs abdominales peuvent aussi faire partie de la liste des signes.

Éruption cutanée

24h ou 48h après apparition de l’angine, la peau de l’individu prend une teinte rouge prenant la forme de nappes rouge vif sans interstice de peau saine. Des points rouges plus vifs la parsèment et la peau y est rugueuse ou granuleuse.

C’est d’abord sous les aisselles, aux plis du coude et de l’aine qu’elle débute, puis l’éruption touche le haut du thorax, le bas de l’abdomen, le visage à l’exception du pourtour de la bouche, et les extrémités sauf les paumes des mains et les plantes des pieds.

La langue

La langue se recouvre d’une couche blanche épaisse, avant de le perdre dans le sens périphérie-centre. Après quelques jours, la langue est à vif et apparait rouge framboise.

Consultation et traitement

Il faut consulter sans attendre quand un enfant présente une fièvre excédant 40°C. Mais aussi, lorsque il somnole, ou quand sa peau présente des taches violacées qui ne disparaissent pas quand vous exercez une pression. Les maux de tête intenses accompagnés de raideur au niveau de la nuque, une respiration devenue difficile doivent aussi alerter.

Quand le diagnostic et posé, un traitement antibiotique est mis en place.