Comment reconnaître et traiter les oreillons ?

Maladie virale contagieuse, les oreillons peuvent entraîner des complications quand elle survient à l'adolescence ou à l'âge adulte.

C’est une inflammation des glandes salivaires qui se trouvent à l’avant des oreilles, les glandes parotides : les oreillons sont une maladie virale et dans 2 à 3 cas sur 10, la maladie ne se manifeste par aucun signe et l’infection n’est même pas remarquée.

Mais si elle est le plus souvent bénigne, des complications peuvent survenir chez les adolescents ou les adultes. Le vaccin rougeole-oreillons-rubéole (ROR) a été rendu obligatoire pour les enfants nés après le 1er janvier 2018, mais des rattrapages sont possibles chez l’adolescent et l’adulte.

Oreillons : généralités

La maladie est due à un paramyxovirus dit virus “ourlien”. Contagieuse, elle se transmet aisément par le biais de gouttelettes de salive depuis les voies aériennes supérieures. Concrètement, la diffusion se fait à l’occasion de la toux, d’un éternuement, du mouchage ou via le contact par les pains porteuses du virus.

C’est deux jours avant la manifestation des premiers signes de la maladie que le sujet est contagieux, et jusqu’à quatre jours après.

Qui est concerné ? Tout individu n’ayant jamais développé la maladie et n’étant pas vacciné. En revanche, quand on a eu la maladie ou que l’on est vacciné, on est considéré comme immunisé à vie.

Symptômes des oreillons

Entre l’exposition au virus et les symptômes, 19 jours peuvent s’écouler, il s’agit d’une moyenne. Les premiers signes sont la fièvre, et des douleurs aux oreilles lors du processus de mastication. Et entre 24h et 48 plus tard :

gonflement douloureux d’une ou des deux glandes parotides à l’arrière des mâchoires inférieures et à l’avant des oreilles ;

possiblement, les glandes salivaires sous-maxillaires et sublinguales sont touchées ;

douleurs des oreilles et lors de la déglutition, mais aussi des difficultés à mastiquer et parler ;

maux de tête ;

fièvre entre 38 °C et 39,5 °C ;

fatigue importante ;

manque d’appétit.

Évolution des oreillons

Si elle ne guérit pas, généralement en une dizaine de jours, il s’agira d’une complication, plus fréquente chez l’adolescent et l’adulte. Dans ce cas, d’autres organes sont touchés et les catégories des personnes les plus à risque sont les femmes enceintes, celles souffrant de troubles de l’audition ou les hommes n’ayant plus qu’un seul testicule.

Quelles sont ces potentielles complications, même si elles sont rares ? Une méningite (16% des cas), une atteinte des nerfs auditifs avec perte d’audition persistante. Mais aussi, une inflammation d’un testicule chez les adolescents pubères et jeunes adultes, ou une pancréatite qui ne laissera pas de séquelles.

Comment soigner les oreillons ?

La maladie étant d’origine virale, le recours aux antibiotiques est inutile. Il va s’agir de prendre en charge la fièvre et la douleur.