Comment reconnaître et traiter une migraine ophtalmique ?

Malgré ce à quoi son nom peut faire penser, il ne s'agit pas d'une maladie touchant les yeux mais d'une migraine avec aura visuelle.

La migraine avec aura visuelle est beaucoup plus communément appelée migraine ophtalmique. Souvent, la migraine est précédée de signes neurologiques dénommés “aura”.

Ces manifestations, notamment visuelles, s’installent en quelques minutes et peuvent durer de 30 minutes à 1 heure. La migraine arrive plus tard et l’aura disparaît complètement. Le terme de migraine accompagnée est employé lorsque la phase d’aura se produit en même temps que les maux de tête.

Bénigne, cette céphalée primaire peut néanmoins s’avérer invalidante quand elle est chronique. Les adultes d’âge jeune (entre 30 et 40 ans) et tout particulièrement les femmes sont plus à risque.

En outre, il réside toutefois un facteur héréditaire. Les personnes ayant des antécédents familiaux de migraine sont donc particulièrement exposées.

Migraine ophtalmique : facteurs aggravants

La crise peut être favorisée par des changements d’état :

stress, anxiété;

modification de l’humeur;

l’alcool, le tabac, consommation de chocolat et de produits laitiers;

jeûne ou excès d’alimentation;

flashs lumineux;

période des menstruations;

médicament contraceptif;

variations climatiques.

Symptômes de la migraine ophtalmique

Stade de l’aura visuelle

D’abord, des signes neurologiques se manifestent et le plus souvent au niveau visuel :

points lumineux du centre du champ visuel à la périphérie;

vision de taches colorées;

rétrécissement du champ visuel;

déficit de la vision : objets apparaissant flous ou déformés…

Mais d’autres symptômes peuvent survenir: engourdissements, fourmillements, difficulté d’élocution , nausées, vertiges…

Stade de la céphalée

Tous ces premiers signes vont progressivement disparaitre au profit de la migraine en tant que telle. Presque toujours d’un seul côté et pulsatile, elle peut être associée à une hypersensibilité à la lumière et au bruit.

Quid du diagnostic ?Au-delà de l’examen clinique, la migraine ophtalmique peut faire l’objet d’une IRM, d’un scanner.

Migraine ophtalmique : quels traitements ?

Antalgiques et anti-inflammatoires non-stéroïdiens (AINS) vont lutter contre les maux de tête mais sont sans résultat sur les signes neurologiques. Mais les triptans vont réduire le stade de l’aura. Attention cependant, la prise quotidienne d’anti-inflammatoire n’est pas conseillée.

Si les crises reviennent souvent et sont invalidantes, des bêtabloquants sont prescrits, ou des dérivés des antiépileptiques si les bêtabloquants sont mal tolérés.