Comment reconnaître la grippe ?

Maladie d'origine virale, elle disparaît en une semaine mais peut se muer en complication chez les personnes fragiles.

La grippe, après contamination par un virus, se déclare généralement en 48 heures. Les signes les plus fréquemment observés sont une fièvre intense avoisinant 39°C, des frissons, une fatigue importante associée à une perte d’appétit. Mais aussi, des douleurs musculaires et articulaires, des maux de tête et une toux sèche.

Une personne contaminée reste contagieuse jusqu’à 5 jours suivant l’apparition des premiers symptômes chez l’adulte, et potentiellement jusqu’à 7 jours chez l’enfant.

Comment la différencier de la Covid-19 ?

Avec des signes relativement similaires, la grippe peut facilement être confondue avec la Covid-19 car les symptômes sont ceux d’une infection respiratoire virale.

Seulement, des symptômes diffèrent, comme la perte du goût et de l’odorat. En cas de doutes, faites-vous prescrire un test PCR ou rendez-vous dans un laboratoire d’analyses.

Complications de la grippe

Un état de fatigue et la toux sèche peuvent subsister après la guérison de la grippe. Mais chez les plus fragiles, c’est-à-dire souffrant de pathologies chroniques (obésité, insuffisance rénale ou cardiaque, diabète, BPCO…), la maladie peut être à l’origine de complications si elle induit des lésions pulmonaires, une décompensation de la maladie chronique ou qu’une infection bactérienne ne survienne (pneumonie, sinusite ou otite).

Chez la femme enceinte, une extension aux poumons accroit le risque d’hospitalisation et le risque de naissance prématurée est plus important.

Chez les bébés de moins de 6 mois, l’hospitalisation est nécessaire et ils ne sont pas encore éligibles à la vaccination.

Des conseils à appliquer soi-même

Pour soulager la grippe :

chez un adulte : boire beaucoup, porter des vêtements légers et contrairement à une idée reçue, éviter de transpirer. Repos et paracétamol à un dosage adapté seront de précieux alliés ;

chez un enfant : qu’il soit dans une pièce pas trop chaude (19° en moyenne), ne pas trop le couvrir. Proposer souvent à boire, et il n’est pas conseillé de donner un bain à 2°C en dessous de sa température pour éviter les frissons. Ici également, le paracétamol est le médicament à préférer : un maximum de 60 mg par kilo et par jour, en quatre ou six prises quotidiennes soit environ 15 mg/kg toutes les 6 heures ou 10 mg/kg toutes les 4 heures ;

Quand consulter ?

Il est recommandé de se rendre chez un médecin dans l’un des cas suivants :