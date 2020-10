Comment réduire la fatigue visuelle ? Nos conseils

Constamment en contact avec la lumière de nos écrans d’ordinateur, de smartphone ou de télévision, nos yeux sont victime de fatigue visuelle.

Tout au long de notre journée professionnelle et personnelle, l’œil humain est alpagué par les lumières d’écran électroniques. Cette exposition répétée tout au long de la journée apporte de la fatigue visuelle. Celle-ci se manifeste généralement par des yeux irrités et secs, une vision trouble ou des maux de tête.

4 conseils pour diminuer la fatigue visuelle

En novembre 2019, le baromètre annuel des opticiens « Expert en Santé Visuelle » déclarait que 7 Français sur 10 souffraient de ce type de fatigue en fin de journée. Un chiffre alarmant qui devrait nous faire réfléchir sur notre façon de consommer du contenu via les écrans de nos appareils électroniques. Voici nos 4 conseils afin de baisser la fatigue visuelle !

Cligner des yeux

Réflex oculaire, le clignement des yeux s’effectue normalement une vingtaine de fois par minute. Cette pratique permet notamment d’apporter de l’eau et de l’oxygène à nos pupilles grâce aux larmes. Un clignement spontané peut permettre de soulager vos yeux face à l’assèchement de votre cornée au contact d’un écran de façon prolongée.

Faire des pauses

Lorsque les muscles oculaires sont sans cesse sollicités, ils se fatiguent naturellement. Afin de reposer vos yeux, il est donc préférable d’éviter les longues séances devant un écran et d’opter pour des petites pauses toutes les 20 minutes loin des écrans. Vous pouvez par exemple vous lever et aller vous faire un café ou prendre un verre d’eau.

Adapter votre environnement de travail

La posture que vous adaptez au travail ou à la maison peut aussi impacter votre fatigue oculaire. De préférence, l’écran doit être situé entre 50 et 70 cm de vos yeux et être à haut des yeux. Pour facilement appliquer ces recommandations, surélevez votre écran avec quelques livres et mettez-le à une distance d’un bras de votre visage.

Éviter la lumière bleue au maximum

Les écrans peuvent impacter notre rythme chronobiologique et provoquer des difficultés quant à l’endormissement. Ces nuisances sont principalement dues à la lumière bleue. Afin de limiter les effets de cette lumière, il est possible d’activer des fonctionnalités anti-lumières bleues directement sur vos appareils électroniques tels que les smartphones, ordinateurs ou tablettes. Des lunettes sont aussi disponibles à la vente afin de réduire ses nuisances.