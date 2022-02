Comment repérer un trouble du spectre de l’autisme chez l’enfant ?

Il est primordial d'effectuer ce repérage pour aider au développement de l'enfant et protéger ses apprentissages.

Les troubles du spectre de l’autisme (TSA) ont tout intérêt à être dépistés, diagnostiqués le plus précocement possible. Le but est de favoriser la mise en place de stratégies spécifiques pour favoriser le développement et les apprentissages des enfants.

Dans la majorité des cas, les marques d’un TSA existent avant l’âge de 36 mois, mais il ne s’agit que d’une moyenne.

Les signaux évoquant un TSA

Les parents sont bien entendu, et a priori, les plus à même de détecter un éventuel écueil dans la communication sociale et le langage de leur enfant. Mais les mêmes signes peuvent être observés par un médecin, un personnel de lieu d’accueil de petite enfance ou d’assistance maternelle.

Passons aux signes à proprement parler :

Troubles de la communication

Avant l’âge de 18 mois, le signes suivants sont à surveiller : l’enfant ne babille pas, ne sourit pas ou ne réagit pas en entendant ses parents. Il ne pointe pas du doigt, ne fait pas coucou avec la main ou ne montre pas de geste montrant qu’il veut être pris dans les bras. Cependant, il ne peut s’agir que de signes transitoires.

Vers 18 mois, l’absence de mots et d’association de mots à 2 ans et plus doivent déclencher la recherche d’autres signes. Dans ce sens, l’alliance d’au moins deux de ces difficultés suivantes doit être prise en considération :

une difficulté à être attentif ou à chercher l’attention ;

des interactions sociales insuffisantes (un regard évitant l’autre regard, de rares sourires… ;

un trouble du langage se traduisant par l’émission de sons non mués par le désir de communiquer ;

difficultés dans le jeu socio-imitatif, et évitement des sensations.

Après 18 mois, et jusqu’à la période de l’adolescence, les signes que nous venons d’énumérer restent valables. À cela peuvent s’ajouter des difficultés relationnelles (liens amicaux, participer à une conversation), comprendre le second degré ou interpréter des intentions…

La répétition de comportements ou d’activités

Ces répétitions peuvent concerner : certains mouvements du corps, d’objets, de sons ou de mots. L’enfant semble rassuré par les routines, les rituels et peut présenter un intérêt excessif pour les chiffres ou les lettres.

Si de telles manifestations ne signifient pas forcément que vous êtes face à un TSA, il convient néanmoins d’en faire part à des professionnels.

Diagnostic et bilan du TSA

Après une première consultation auprès du médecin traitant ou du pédiatre, si un tel diagnostic est envisagé, un professionnel spécialisé dans l’autisme peut être contacté.

Quant au bilan, il fera appel à plusieurs spécialistes : pédopsychiatres, orthophonistes, ergothérapeutes, ORL, ophtalmologues. Il devra, outre observer et examiner l’enfant, rechercher des troubles associés comme un déficit intellectuel, un retard dans l’acquisition du langage, l’épilepsie, un trouble obsessionnel compulsif, de l’anxiété, un état dépressif, des troubles du sommeil…