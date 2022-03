Comment savoir quelle pharmacie sera ouverte le dimanche à Lyon ?

Migraine en fin de soirée, accident à domicile nocturne, douleurs surgies en plein week-end, on ne peut vraisemblablement pas planifier la date ou l'heure à laquelle l’on pourrait tomber malade ou se faire mal.

En effet, certaines situations peuvent nous amener à avoir besoin des services d’une pharmacie en toute urgence, et quand cela se passe en pleine nuit, un dimanche ou un jour férié, il n’est pas toujours facile de dénicher la pharmacie qui est de grade, notamment si vous habitez à Lyon.

Comment savoir quelles sont les pharmacies ouvertes le dimanche à Lyon ?

En dehors des horaires de travail habituels, les pharmaciens sont tenus de respecter un programme bien défini à l’avance pour garantir un service continu à une clientèle avec un besoin urgent de médicaments, et là, on parle bien des pharmacies de garde qui sont reconnaissables grâce à leur croix verte allumée pendant ces temps de service. Ces gardes sont effectuées à rideau ouvert le plus normalement du monde en mettant à votre disposition la possibilité d’acheter ce dont vous avez envie sans mesure particulière avec ou sans ordonnance selon le médicament demandé. Pour savoir quelles sont les pharmacies de garde à Lyon à une date bien précise, voici quelques moyens pratiques qui vous permettront de vous renseigner :

Consulter la liste des pharmacies de garde à la mairie de Lyon ;

Consulter l’affiche accrochée sur la vitrine d’une quelconque autre pharmacie ;

Consulter certains panneaux extérieurs ;

Appeler le numéro vert 118 418 et dire ordonnance.

Il faudrait également savoir que les pharmaciens de garde à Lyon sont tenus de facturer les ordonnances en fixant des honoraires selon l’horaire où a été réalisé le service. Pendant les jours de semaine et durant la nuit de 20 h à 8 h, l’honoraire est de 8 € par ordonnance. Pour ce qui est des dimanches et des jours fériés, chaque ordonnance coûtera 5 € de 8 h à 20 h.