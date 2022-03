Comment se débarrasser d’un polype nasal ?

Un polype dans le nez est certes bénin, mais il peut gêner la perception des odeurs et la respiration.

Excroissance de la muqueuse du nez, le polype nasal peut se muer en polypose quand l’apparition de polypes est chronique.

Ces excroissances molles, sous forme de goutte, ne génèrent pas de douleurs et elles sont à la fois courantes et bénignes. Le polype est en même temps un signe inflammatoire et la cause d’une inflammation. S’il peut se manifester à n’importe quel âge, il peut être associé à des allergies ou encore de l’asthme.

Symptômes des polypes nasaux

Voici les signes courants :

Éternuements ;

Congestion nasale presque permanente, autrement dit le nez bouché ;

Écoulement du liquide dans la gorge ;

Douleurs faciales ;

Nez qui coule de manière excessive ;

Perte de l’odorat (anosmie) ou au contraire odorat diminué (hyposmie) ;

Démangeaisons autour des yeux ;

Infections chroniques des sinus ;

Maux de têtes, mais il s’agit d’un symptôme moins courant.

Facteurs favorisant le polype nasal

Si la raison de sa manifestation reste à déterminer, certains facteurs existent cependant :

une allergie, en particulier à un anti-inflammatoire non stéroïdien comme l’aspirine ;

une rhinite allergique ;

une infection des sinus, qu’elle soit virale ou bactérienne ;

une lésion de la muqueuse ;

une polypose nasale, autrement dit une apparition de polypes qui devient chronique.

La polypose nasale

Appelée également polypose naso-sinusienne, elle est donc une sinusite chronique inflammatoire qui concernerait 4% de la population française. Elle est à l’origine d’une dégradation de la muqueuse. La plupart du temps, elle se manifeste dans les deux narine.

Elle est considérée comme sévère quand les excroissances finissent par occuper l’ensemble des cavités et des sinus.

Évolution du polype nasale

Quelles complications sont possibles ? Des sinusites chroniques quand leur drainage est insuffisant. Ou une rhinosporidiose, c’est-à-dire une infection nasale qui se manifeste par un saignement des polypes.

Diagnostic et traitement

Un examen clinique suffit à diagnostiquer la présence de polype(s) mais le médecin peut prescrire une biopsie pour écarter tout cancer suspect.

Qu’en est-il des traitements ?

Dans un premier temps, des corticostéroïdes locaux peuvent être prescrits, en spray, pour limiter l’incidence des symptômes par la diminution des polypes.

La chirurgie pourra être envisagée si le spray s’avère inefficace. L’ablation de polypes est réalisée par un chirurgien ORL quand le polype est unique ou s’il récidive. Dans ce dernier cas, une méatotomie maxillaire (qui consiste en l’ouverture du sinus maxillaire dans la cavité nasale) et/ou une ethmoïdectomie (c’est-à-dire ouverture de l’éthmoïde dans la fosse nasale) peuvent être envisagées.