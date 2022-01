Comment se déroule une ponction lombaire ?

Si cet examen a tendance à faire peur à celles et ceux redoutant les aiguilles, il n'est pas dangereux pour autant.

L’acte médical de la ponction lombaire a pour but de prélever du liquide céphalo-rachidien (LCR) entre deux vertèbres situées dans le bas du dos, ou d’injecter un produit avec l’objectif de réaliser un examen ou de traiter le patient.

La ponction est effectuée à l’aide d’une aiguille très fine, et en milieu hospitalier. La moelle épinière devant être à tout prix exempte de lésions, l’acte est réalisé entre les 3e et 4e vertèbres lombaires ou entre les 4e et 5e vertèbres lombaires (voire entre la 5e vertèbre lombaire et la 1ere vertèbre sacrale).

La fonction du LCR

Le liquide céphalo-rachidien est composé à 99% d’eau. Fabriqué au niveau du cerveau, il conduit des éléments tels le sodium, le potassium et des protéines, et il est renouvelé trois fois quotidiennement.

Il circule en direction du bas de la colonne vertébrale entre les trois membranes des méninges, lesquelles sont des enveloppes qui entourent le cerveau, la moelle épinière et la racine des nerfs. Il sert également d’amortisseur de chocs, quand des mouvements sont effectués.

Le LCR peut être infecté dans le cas d’une méningite, présenter des signes d’inflammation non présents dans le sang (pour une sclérose en plaques par exemple).

Cadre de prescription d’une ponction lombaire

L’analyse du LCR est demandée dans le but du diagnostic de certaines maladies comme la méningite, une tumeur au niveau du cerveau, une hémorragie méningée, des maladies de type neurologique ou une inflammation du système nerveux.

Mais comme nous l’avons précisé en préambule, elle peut aussi avoir un caractère thérapeutique. Ce sera le cas dans le traitement d’une hydrocéphalie qui correspond à un excès de LCR, ou l’injection d’un médicament (un antibiotique ou dans le cadre d’une chimiothérapie).

Les étapes de la ponction lombaire

C’est donc à l’hôpital que l’acte est réalisé, pour une durée de 10 minutes au maximum. Voici son déroulement :