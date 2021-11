Comment soulager la sensation de jambes lourdes ?

Une insuffisance veineuse est très souvent à l'origine de cette sensation désagréable en fin de journée.

En fin de journée, nous sommes nombreux à ressentir une sensation de jambes lourdes. Et c’est très souvent en raison d’une insuffisance veineuse. Heureusement, cette impression peut soulagée en majeure partie par une activité physique adaptée et régulière, mais aussi par de bonnes postures.

Voyons ensemble comment procéder, avec des astuces simples mais efficaces.

Pourquoi ce mauvais retour du sang dans les veines ?

Mais d’abord, expliquons ce phénomène désagréable : quand on piétine toute la journée (c’est le cas observé dans de nombreuses professions comme la coiffure pour ne citer qu’elle), ou quand les veines se trouvent dilatées par la chaleur, le sang ne repart pas bien vers le cœur et stagne au niveau des jambes.

C’est ainsi que le système de pompe qui est initié par la plante des pieds et les muscles des mollets lorsque l’on marche, fonctionne mal.

Et ce sont les femmes qui en souffrent le plus, car les veines sont tapissées de récepteurs sensibles aux hormones féminines appelées œstrogènes et la contraception hormonale affecte les veines et les artères.

Jambes lourdes : quelques astuces

Une activité physique adaptée

Pour une circulation du sang améliorée, il est conseillé :

la marche, au minimum 20 minutes au quotidien ;

préférer les escaliers à l’ascenseur ;

pratiquer un sport comme le vélo d’extérieur ou d’appartement, la gymnastique, la natation…

Des activités déconseillés ? Oui : le tennis, squash, basket-ball ou celles pouvant bloquer la circulation sanguine comme l’équitation, le judo, le ski de vitesse.

Avant d’aller vous coucher, vous pouvez aussi effectuer quelques mouvements de pédalage, sur le dos. Puis massez-les, avec des mouvements dirigés des chevilles vers les genoux.

Eviter la chaleur

De fait, les bains trop chauds, passages au sauna ou hammam, bains de soleil sont déconseillés, naturellement.

Vêtements et chaussures adaptés

Une bonne circulation du sang sera assurée avec des vêtements suffisamment amples, c’est-à-dire en évitant les ceintures ou les gaines. Les bottes hautes devront aussi être évitées, tout comme les chaussures à talon haut et les mi-bas.

Une bonne hygiène de vie

Comme souvent en matière de santé, une alimentation équilibrée devra être privilégiée : tout ce qui concourt à une congestion veineuse, comme le café, les épices ou l’alcool, devront être réduits à défaut d’éliminés. De la même façon, le tabac affaiblit la tonicité des veines.

Faut-il consulter pour des jambes lourdes ?

Il est recommandé d’en faire part au médecin traitant dans deux cas bien précis :