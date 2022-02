Comment traiter des polypes sur les cordes vocales ?

Les tumeurs bénignes que constituent ces polypes sont situées au niveau du tiers moyen des cordes vocales.

Les polypes aux cordes vocales sont des affections bénignes provoquant une altération de la voix, caractérisée le plus souvent par un enrouement. Une mauvaise utilisation de la voix, en combinaison avec une irritation, expliquent généralement leur survenue.

À quoi ressemble un polype ?

Le polype est une excroissance lisse, ronde et rouge et situé au bord de la corde vocale. La différence avec les nodules ? Les polypes se manifestent la plupart du temps sur une seule corde vocale et généralement plusieurs polypes se forment à peu près au même moment.

Le polype est constitué de tissu enflammé de la muqueuse, de vaisseaux sanguins et d’un peu de tissu conjonctif.

Deux types de polypes

Il faut distinguer :

Les polypes traumatiques qui sont la conséquence la plupart du temps d’une lésion issue d’une utilisation intensive de la voix (exemples : crier, chanter…) ;

Les modifications polypoïdes des cordes vocales qui sont issues d’une irritation chronique et d’un œdème des cordes vocales, en lien avec une maladie (comme le reflux gastro-oesophagien ou l’hypothyroïdie…) ou d’une inhalation chronique d’irritants (fumée de tabac…) ou d’allergènes.

Symptômes du polype des cordes vocales

Voici les signed pouvant apparaître : voix éraillée, rauque, les sons et mots ont du mal à “sortir”, impression de présence de corps étranger dans la gorge, toux chronique.

Comment le diagnostiquer ?

Quand l’enrouement est installé et qu’il persiste dans le temps, il est nécessaire de consulter un professionnel. C’est un ORL ou un phoniatre qui mènera l’examen à l’aide d’un laryngoscope permettant de voir les cordes vocale et le ou les éventuels polypes. Enfin, un prélèvement de la lésion est fait pour vérifier sa nature bénigne.

Le traitement des polypes

La chirurgie

Le plus fréquemment, le ou les polypes sont retirés par le biais de la technique microlaryngoscopique ou au laser. Elle va permettre l’ablation des tissus avec une bonne précision pour retrouver une voix normale.

Soigner la cause

Naturellement, il convient d’éviter le retour du ou de polypes après l’ablation chirurgicale.

Au niveau vocal, prendre soin de sa voix est indispensable et cela passe par une voix à ne pas forcer. Certaines professions exigeantes pour la voix comme le chant ou l’enseignement peuvent inciter à passer par une prise en charge chez un orthophoniste ou un phoniatre pour une meilleure maîtrise.

Si un reflux gastro-œsophagien ou un tabagisme chronique en étaient à l’origine, une prise en charge est aussi indispensable.