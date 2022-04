Comment trouver un médecin de garde à Lyon 5e ?

Si vous avez besoin d'un médecin de garde, que vous êtes à Lyon 5e et que vous ne savez pas qui contacter, lisez notre article !

Médecin de garde Lyon 5

Il y a plusieurs solutions qui s’offrent à vous si vous avez besoin de consulter un médecin en dehors des horaires de consultations classiques. Si vous habitez à Lyon, dans le 5e arrondissement plus précisément, vous pouvez vous rendre dans une Maison Médicale de Garde où vous trouverez des médecins généralistes. On en compte plus de cinq sur Lyon et on peut y accéder en utilisant les transports en commun, elles ont aussi la particularité d’être au rez-de-chaussée pour que les personnes handicapées n’aient pas de difficultés à y pénétrer. On se dirige généralement aux maisons médicales de garde pour des soucis de santé courants ou bénins, et non pour des urgences graves. Si votre cas est une urgence importante, il faut appeler le SAMU en composant le 15.

Pour aller à une maison médicale de garde, il est obligatoire de téléphoner en composant le 04 72 33 00 33. Selon vos symptômes et votre situation, on vous prendra un rendez-vous immédiat dans la maison médicale de garde (vous devrez vous présenter avant 11 h du soir), ou bien on vous orientera vers un service plus adapté. Ainsi, on peut consulter dans une maison médicale de garde dans les situations suivantes, par exemple :

Une crise de gastro ;

Une blessure non grave ;

Une fièvre chez un enfant.

Si vous souhaitez trouver un cabinet de généraliste ou de spécialiste qui est de garde dans Lyon 5e, vous pouvez voir en ligne. Vous pouvez consulter des pages comme Contacter Médecin de Garde, où vous aurez un numéro à appeler et une liste des cabinets ouverts la nuit dans votre arrondissement ainsi que leurs coordonnées.