Comment trouver un médecin de garde à Paris 13 ?

Ce n’est pas toujours évident de trouver un médecin de garde durant le week-end, à une heure tardive ou encore un jour férié.

Cependant, il existe de nombreux services de garde qui assurent des soins en permanence, nous vous aidons à les trouver.

Où trouver un médecin de garde à Paris 13ᵉ arrondissement ?

La commune de Paris 13e arrondissement compte 1 551 médecins pour 182 467 habitants. Si vous demeurez à Paris 13e arrondissement et que vous souhaitez consulter un médecin, plusieurs possibilités s’offrent à vous. Vous pouvez consulter à la maison médicale de garde, ouverte les samedis de 14 h à 20 h et les dimanches et jours fériés de 9 h à 20 h. Elle se situe au centre de la croix rouge 75013 Paris.

SOS médecins est aussi une bonne alternative, ils se trouvent au centre médical Paris 1385, boulevard du Port Royal, vous pouvez les contacter au 01 47 07 77 77 ou bien prendre rendez-vous en ligne sur leur site web. Si vous pensez souffrir d’une urgence vitale, vous pouvez vous rendre à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière situé 47-83, boulevard de l’Hôpital.

Que faire si vous ne pouvez pas vous déplacer ?

S’il vous est impossible de vous déplacer, vous pouvez avoir recours à l’un de ces services :

Appeler SOS médecins et demander une consultation à domicile ;

Faire une téléconsultation en ligne ;

Appeler le SAMU (pour les urgences vitales seulement).

Vous pouvez également trouver le numéro d’un médecin de garde en utilisant l’annuaire des médecins de garde ou bien en appelant le 118018, un téléconseiller vous aidera à trouver le numéro d’un médecin sur Paris 13ᵉ arrondissement. Retenez bien que pour les urgences médicales ou chirurgicales, rendez-vous directement, et au plus vite, aux urgences ou appelez le 15 (SAMU), ne perdez pas de temps à chercher un médecin.