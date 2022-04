Comment trouver un médecin de garde à Paris 17 ?

Le service de médecin de garde a été mis en place pour répondre à un besoin spécifique.

En effet, il peut arriver qu’une personne tombe malade, ou ait besoin de consulter un médecin, en dehors des heures d’ouverture, tels que la nuit, les jours fériés ou encore les week-ends. Dans cet article, on vous donne les conseils à suivre pour trouver un médecin de garde à Paris 17.

Trouver un médecin de garde à Paris 17

Au niveau de l’ensemble de la région parisienne, la démarche à suivre pour accéder à un médecin de garde a été largement facilitée. En effet, dans le cas où aucune alternative ne vous a été communiquée par votre médecin, le patient peut consulter le Service d’Aide Médicale Urgente. Pour ce faire, un numéro a été mis en place “08 93 02 00 078”. Lorsque vous passerez cet appel, les coordonnées d’un médecin de garde vous seront communiquées en fonction de :

Votre localisation ;

La gravité de vos symptômes ;

L’horaire.

En outre, si vous n’arrivez pas à joindre le SAMU, une seconde alternative est possible. En effet, un second numéro a été mis en place pour les habitants de Paris : 118 412. Ce dernier peut non seulement vous recommander le spécialiste ou le généraliste de garde adapté à votre situation. En plus de cela, vous pourrez également les appeler pour qu’il vous prenne un rendez-vous auprès des services d’urgence, si votre cas figure comme étant un cas critique.

Les meilleurs médecins de garde à Paris 17

Le 17ᵉ arrondissement de Paris regroupe plus de 1430 médecins pour une population totale de 165 000 habitants. Face à cela, si vous avez besoin d’un médecin hors les heures ouvrées, il vous sera possible de vous diriger vers les docteurs Jean-Claude Nizard à 4 AV Gourgaud, Célia Chelah à la 26ᵉ rue Boursault ou encore chez Panizza Didier Selarl à 92 BD Malesherbes.