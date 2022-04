Comment trouver un médecin de garde au niveau de Paris 18 ?

De nombreuses personnes peuvent se trouver contraintes de consulter un médecin en dehors des heures d’ouverture.

Cela concerne généralement les cas d’urgence, dont les symptômes sont trop graves pour pouvoir attendre jusqu’au lendemain. Afin de répondre à ce type de demande, des médecins de garde sont disponibles au niveau de Paris 18. Découvrez, dans cet article, le meilleur médecin de garde au 18e de Paris.

Quels sont les meilleurs médecins de garde à Paris 18 ?

Les meilleurs sont sans nul doute Hector Boccara et Gauffier Nora. Le premier se trouve au niveau de la 7ᵉ rue Clignancourt et le second à la 41ᵉ rue Ramey. Ces derniers sont très connus et plébiscités au niveau de Paris 18. En effet, de nombreux patients font leur éloge concernant :

Leur niveau de réactivité ;

Leur horaire d’ouverture ;

Leur efficacité.

Trouver un médecin de garde à Paris 18

Si les propositions citées précédemment ne vous conviennent pas, il est possible de se tourner vers les services de renseignements spécialisés qu’il est possible de contacter via téléphone. Pour ce faire, il vous suffit de composer le numéro “118808”. Ce dernier est ouvert durant toute la semaine, même le week-end, les jours fériés et la nuit.

En outre, d’autres solutions peuvent également être indiquées, comme la consultation de sites spécialisés. Ces derniers répertorient chaque jour les médecins exerçant de garde. Il faut savoir que les tarifs appliqués durant une garde, par un médecin, différent des tarifs courants. En effet, pour une consultation de permanence de soins, il faudra compter en moyenne 44 euros. Une majoration de 5 euros est appliquée pour les enfants. Pour ce qui est des consultations qui ont lieu après 8 heures du soir, le tarif conventionné est de 60 euros.

Enfin, un service de visite à domicile est aussi disponible pour certains médecins de garde. Néanmoins, les prix sont plus élevés, surtout pour la tranche horaire entre minuit et 7 heures du matin. Durant cette dernière, vous serez amené à payer plus de 84 euros.