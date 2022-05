Comment trouver une pharmacie à Villers-sur-Mer en cas d’urgence ?

Vous êtes à Villers-sur-Mer et vous rencontrez une urgence médicale vous obligeant à vous rendre dans une pharmacie assez rapidement.

En journée, ce n’est pas un réel problème, en effet Villers-sur-Mer est bien desservie concernant les pharmacies. Toutefois, le soir ou encore les jours fériés, il est plus compliqué de trouver une pharmacie ouverte. Découvrez les différentes adresses de pharmacies en Villers-sur-Mer et nos conseils les jours fériés.

Les Pharmacies à Villers-sur-Mer : toutes les adresses à retenir

Voici une liste de 5 pharmacies située à Villers-sur-Mer ou à proximité et leurs coordonnées (format : nom, adresse, numéro) :

Pharmacie du Dino, 05 avenus des Belges 14640, 02 31 87 00 38 / 02 31 98 13 78 ;

Pharmacie du Méridien, 05 avenus des Belges 14640, 02 31 87 00 38/ 02 31 98 13 78 ;

Pharmacie de Genain, 05 avenus des Belges 14640, 02 31 87 00 38 ;

Pharmacie centrale, 49 avenus Michel d’Ornano 14910 Blonville sur mer, 02 31 87 92 22 ;

Pharmacie des Halles, Dives sur mer 14160, 02 31 91 04 73.

Trouver une pharmacie de grade à Villers-sur-Mer

Les grandes villes de France comme Paris, Marseille, etc, on retrouve très facilement des pharmacies qui travaillent 24 h/24 et 7 jours/7 et elles ne sont pas considérées comme des pharmacies de garde (elles ne reçoivent pas de tarifs supplémentaires). À Villers-sur-Mer, toutes les pharmacies travaillent de 8 h jusqu’à 20 h, mais vous trouverez toujours une pharmacie de garde qui ouvre de 20 h à 8 h.

Pour savoir quelle pharmacie de garde est de service, il faudra appeler le 118 418 et prononcer le mot « Garde ». Vous serez directement mis en relation avec la pharmacie disponible ou bien, ils vous communiqueront le numéro sur lequel vous pourrez les joindre et vous renseigner sur ce que vous voulez.