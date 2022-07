Compléments alimentaires : un homme hospitalisé après une surdose de vitamine D

C'est au Royaume-Uni que s'est produit ce fait divers, et qui met à nouveau en lumière les possibles dangers de ce type de supplémentation s'il n'est pas correctement pris.

Un nouvel exemple des conséquences potentielles de l’abus de compléments alimentaires. Au Royaume-Uni, à Cardiff plus précisément, un homme a é été admis à l’hôpital suite à une surdose de vitamine D prise sous cette forme.

Il prenait ainsi plus de 20 compléments alimentaires différents, parmi lesquels figuraient des vitamines D, K, C, B2, B9 et B6, mais aussi des minéraux et probiotiques (comme des oméga-3, zinc, magnesium…).

35 fois la dose recommandée

En soi, rien de bien méchant. Seulement, la vitamine D qu’il prenait l’était en quantité quotidienne jusqu’à 35 fois supérieure à celle recommandée pour un adulte. En conséquence son organisme, lequel était déjà affaibli par des infections vécues précédemment, n’a pas été en mesure de faire face à toutes ces doses très excédentaires.

A son admission dans l’hôpital gallois, ses analyses sanguines révèlent une hypercalcémie, un excès de créatinine (défaillance rénale démontrée), et donc un taux de vitamine D 7 fois supérieur à la quantité dont l’organisme a besoin pour fonctionner de manière normale.

Une semaine d’hospitalisation

Après une grosse semaine de soins, il a été autorisé à regagner son domicile. Deux mois après, son taux de vitamine D était toujours au-delà des normes.

L’Agence nationale du médicament (ANSM) préconise aux professionnels de santé tout comme aux parents de privilégier les médicaments par rapport aux compléments alimentaires, de contrôler les doses, ou ne pas multiplier les produits contenant de la vitamine D.

Pour sa part, Santé publique France affirme que certes, les déficits réels en vitamine D sont rares dans notre pays. Mais ce n’est pas le cas de déficits modérés qui sont fréquents mais qui peuvent être contrés par exemple en augmentant son activité physique.