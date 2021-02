Conduite : quel est l’impact de la musique sur la concentration des jeunes au volant ?

En voiture, la musique est de mise pour beaucoup de monde. Une étude s’est alors intéressée aux effets de cette dernière sur la concentration des jeunes conducteurs.

La musique, on en mange à toutes les sauces tout au long de notre journée. Que ce soit dans les transports en commun, en voiture, au travail, dans les magasins… cette dernière est omniprésente dans notre quotidien. Cependant, est-ce que cette stimulation auditive aide réellement à se concentrer ? Des chercheurs ont exposé un début de réponse à travers une étude liant musique et concentration au volant chez les jeunes.

L’impact de la musique sur notre concentration en voiture

L’émission de radio du matin, les CD ou encore Spotify rythment aujourd’hui nos trajets en voiture. D’après une récente étude israélienne publiée dans la revue Psychomusicology: Music, Mind and Brain et menée sur 140 personnes âgées de 18 à 29 ans, 97% d’entre eux déclarent écouter de la musique lorsqu’ils conduisent. 80% des adeptes de cette pratique courante ajoutent qu’il est impossible pour eux de se concentrer sur la route sans musique. Selon Warren Brodsky, directeur du BGU Music Science Lab à l’université Ben Gourion du Néguev, « Pour les jeunes conducteurs de 18 à 29 ans, la musique dans la voiture n’est pas seulement un divertissement, elle fait partie de leur autosphère, qu’ils soient seuls ou non ».

La musique peut cependant influencer les comportements

Cependant, écouter de la musique en conduisant n’est pas une pratique à prendre à la légère. En effet, le chercheur statue « Ils sont tellement habitués à être constamment stimulés et à absorber de grandes quantités d’informations tout au long de la journée, qu’ils ne se demandent pas comment le type de musique qu’ils jouent peut affecter leur concentration, induire un comportement agressif ou les amener à mal calculer les situations à risque ». Ce dernier s’inquiète d’ailleurs avec l’avenir de l’automobile « Cela pourrait devenir un problème plus important à l’avenir, lorsqu’il sera essentiel de se désengager de la musique et de prendre le contrôle d’un véhicule autonome. » Des études plus précises sur l’impact de la musique en voiture devraient suivre avec pour objectif l’identification des risques réels encourus par cette pratique.