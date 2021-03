Confiance en soi chez les femmes : une histoire de pays ?

Découvrez à travers une nouvelle étude les pays où les femmes ont le plus confiance en elles.

À l’occasion de la Journée internationale des femmes le 8 mars prochain, ItComestics a publié une étude avec l’aide du cabinet de conseil stratégique Eranos autour de la confiance en soi chez les femmes. Grâce aux données récoltées, les chercheurs ont pu établir des conclusions sur cet état d’esprit, mais aussi constater les pays où les femmes ont le plus confiance en elles.

Une étude sur la confiance en soi chez les femmes

Afin de comprendre le phénomène multiforme de la confiance en soi, une nouvelle étude du nom du « Women’s confidence » a été menée durant trois ans sur 11 176 femmes provenant de 11 pays différents, dont la France. Afin d’étudier les données récoltées, 75 personnes dont des experts, scientifiques et femmes modèles de réussites ont été recrutés.

À travers cette nouvelle étude, les chercheurs expliquent avoir identifié 14 sources de confiances en soi tels que l’intuition, l’intellect, l’apparence, la résilience, la vocation, la spiritualité, la transgression ou encore la féminité. Afin d’établir un classement de la confiance en soi chez les femmes par pays, l’étude s’est basée sur un « index de confiance » mesurant l’importance de chacune des sources de confiance dans les 11 pays étudiés.

Les résultats du classement

L’étude annonce ainsi que les Mexicaines sont les femmes ayant le plus confiance en elles avec un index de 7,7. Le podium se compose ensuite des Chinoises ainsi que des Américaines. S’en suivent les femmes provenant des pays suivants : la Russie, l’Allemagne, l’Australie, la Grande-Bretagne, la France, Hong Kong, la Corée du Sud et le Japon. Le rapport explique ainsi que « la confiance ne semble pas être une question personnelle ou une possession individuelle, mais une qualité collective, sociale et culturelle. Et le pays dont vous venez a une influence sur cette confiance. L’union fait la force : l’accroissement de la confiance est quelque chose de collectif ».