Connaissez-vous tous les tests pour la COVID-19 ?

On vous récapitule les différents tests pour la COVID-19 ? Quels tests connaissez-vous ? PCR, antigéniques, salivaires, sanguines ?

Depuis le début de la pandémie mondiale, le plus connu d’entre eux est le test PCR. Une tige que l’on entre à l’intérieur des voies nasales pour prélever des…

Signes de la COVID-19

Il existe de nombreux tests à faire en centre dédié ou à la maison afin de savoir si l’on a contracté la COVID-19. Le plus connu est le test PCR, il est encore à l’heure actuelle le plus sûr, car il permet de dire si l’on est contaminé à l’instant. Néanmoins, beaucoup de personnes ne l’apprécient pas à cause des tiges que les infirmiers et infirmières enfoncent dans le nez afin de déceler des traces du coronavirus. Selon les centres près de chez vous, les résultats peuvent connus 24 heures après.

Quand faut-il faire le test PCR ?

Les spécialistes conseillent de le faire entre deux avants ou sept jours après quelconques symptômes surviennent. C’est l’un des meilleurs tests à réaliser si vous êtes dans l’un des cas suivants :

une personne âgée ;

une personne qui est en obésité ;

une personne atteinte de maladie cardiovasculaire.

Le test salivaire

Ce test n’est pas très utilisé, car il est destiné à des personnes qui ne tolèrent pas du tout les tests PCR, chez les enfants et les personnes d’un certain âge. Qu’est-ce que le test salivaire ? Ce genre de test fait partie de la famille des tests PCR. Tel que son jumeau qui se fait par voie nasale, celui-ci doit être réalisé deux jours avant ou sept jours maximum après l’apparition des symptômes. Comme le test PCR, le test salivaire demande 24 à 48 heures.

Les tests sanguins

Ils s’effectuent comme une prise sang classique. Néanmoins, ce type de test ne sert pas à déceler une quelconque trace de la COVID-19 au moment du test. Il sert à savoir si l’on a été malade. Afin de maximiser les résultats, il faut se présenter minimum 21 jours après la fin des symptômes. Une fois le test traité, vous recevez les résultats une demie heure après.

Les tests antigéniques

Les tests antigéniques sont exactement pareil que les tests PCR. Ils demandent à ce que l’on prélève de l’ADN dans les voies nasales afin de déceler une trace de la COVID-19. Néanmoins, il suffit que de trente minutes pour avoir un résultat. Ces tests plus rapides peuvent être réalisés par les médecins, les pharmacies, les médecins généralistes, etc.

Il faut le réaliser deux jours avant ou quatre jours seulement après le début des symptômes. Ces tests antigéniques sont moins fiables que les tests PCR classique. Néanmoins, ils permettent de désengorger les centres de tests.